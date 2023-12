Nvidia kan se minimal innvirkning fra eksportrestriksjoner rettet mot Kina, sier Wedbush; Brede implikasjoner for spillindustrien – 29. desember 2023 kl. 18.50

Nvidia Corporation er verdens nr. 1 designer, utvikler og markedsfører av programmerbare grafikkprosessorer. Konsernet utvikler også relatert programvare. Omsetning etter produktfamilie er fordelt som følger: – Informasjonsteknologi og nettverksløsninger (55,9%): datasenterplattformer og infrastrukturer, Ethernet-sammenkoblingsløsninger, høyytelses databehandlingsløsninger, plattformer og løsninger for kjøretøyautonome og intelligente enheter, kunstig intelligens for bedrifter løsninger, intelligent infrastruktur, kryptovaluta Innebygde datatavler for gruveprosessorer, robotikk, undervisning, læring og utvikling av kunstig intelligens. ; – Grafikkprosessorer (44,1%): Designet for datamaskiner, spillkonsoller, live streaming-plattformer for videospill, arbeidsstasjoner, etc. (Merker GeForce, Nvidia RTX, Quadro, etc.). Gruppen leverer også plattformer for bærbare og stasjonære datamaskiner, spilldatamaskiner, dataenheter (som skjermer, mus, spillkontrollere, fjernkontroller), programvare for visuell og virtuell databehandling, systemer for automotive infotainment og skysamarbeidsplattformer. Funksjonell sektoromsetning fordeler seg mellom datalagring (55,6%), spill (33,6%), profesjonell visualisering (5,7%), bilindustrien (3,4%) og annet (1,7%). Den geografiske fordelingen av omsetningen er som følger: Amerika (30,7 %), Taiwan (25,9 %), Kina (21,5 %) og andre (21,9 %).