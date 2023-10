Nvidia tester chatbots i chipdesignprosessen for å gjøre større bruk av AI – 30. oktober 2023 kl. 17:56

Nvidia publiserte mandag ny forskning om bruk av chatbots som er i stand til å generere menneskelignende responser i halvlederdesignprosessen.

Moderne brikker er kretser bygget av titalls milliarder transistorer, og å finne ut hvordan de skal monteres på et stykke silisium er en av teknologiindustriens vanskeligste oppgaver, og det tar opptil to år å fullføre.

Nvidias brikker er blant de mest komplekse i bransjen og har blitt essensielle for energiteknologier som ChatGPT.

Mandag presenterte Nvidia forskning på det de kaller en stor språkmodell, teknologien bak chatbots, og beriket den med 30 år med data fra loppedesignarkivene. En av de første søknadene er å dra nytte av selskapets lange erfaring med å svare på spørsmål.

«Det viser seg at mange av våre seniordesignere bruker mye tid på å svare på spørsmål fra yngre designere,» sa Bill Dally, Nvidias sjefforsker, til Reuters. «Så protokollen var at en juniordesigner skulle stille spørsmålet til chatboten. Dette kan spare seniordesignere for mye tid.»

Hovedfunnet i forskningen er at en relativt beskjeden chatbot kan bli mer nøyaktig enn en avansert chatbot ved å spesifikt legge til en stor mengde data spesifikt for selskapets erfaring, noe Nvidia sier kan bidra til å kontrollere kostnadene for systemet.

En annen funksjon som selskapet presenterer er bruken av kunstig intelligens for å generere kode. Dally sa at ingeniører bruker mye tid på å finne en del av brikken som ikke fungerer og bruker testverktøy for å finne ut hvorfor.

For å utføre disse testene kan AI-systemer raskt skrive et stykke kode som kalles et skript som driver verktøyet.

«Målet vårt er ikke å automatisere prosessen eller erstatte folk, men å ta menneskene vi har og gi dem superkrefter for å gjøre dem mer produktive,» sa Dally. (Rapportering av Stephen Nellis i San Francisco-redigering av Marguerita Choy)