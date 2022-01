NVIDIA vil i all hemmelighet forberede sine styrker til å gi fra seg kontrollen over ARM

« Vi håper fortsatt at avtalen blir godkjent På sin side indikerte en talsmann for SoftBank til media. Legg også merke til at NVIDIA- og ARM-ledere fortsatt diskuterer saken deres med regulatorer. Ingen endelig avgjørelse er tatt ennå, sinne Bloomberg.

Som en påminnelse, da NVIDIA kunngjorde ARM-kjøpsplanen, indikerte det at det sannsynligvis ville ta 18 måneder å fullføre, og fremfor alt bli godkjent av regulatorer. Hvis vi holder oss til denne tidsplanen, skal den endelige godkjenningen av oppkjøpet skje innen mars neste år… men Bloomberg Denne muligheten beskrives som ikke å være neppe rimelig ».

På sin side er den første avtalen mellom NVIDIA og SoftBank satt til å utløpe 13. september 2022, bare to år etter at den ble signert. Den er imidlertid fornybar om nødvendig, og hvis det er tilfeldig, må forhandlingene ta lengre tid før de lykkes. Resultatet virker imidlertid hakkete.

Interessant nok, hvis en avtale om å kjøpe ARM ikke oppnås, vil NVIDIA fortsatt tape 2 milliarder dollar i saken: beløpet som ble betalt da den opprinnelige avtalen ble signert… som kan innehas av SoftBank og ARM. Spesielt inkluderer det sluttvederlag alene på 1,25 milliarder dollar, ifølge rapporter Bloomberg.