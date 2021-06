Nxivm-tilbedelse for Smallville-skuespiller Alison Mac | Amerikanske nyheter

TV-skuespilleren Allison Mack, som spilte en nøkkelrolle i den korrupte, kultlignende gruppen Nxivm, ble onsdag dømt til tre års fengsel på anklager for seksuelt misbruk av kvinner som gruppens åndelige leder.

Mac, kjent for å spille en ung Superman-nær venn i Smallville-serien, har tidligere erkjent seg skyldig i anklagene, og ble forventet å bli kreditert for å samarbeide med Nxivm-leder Keith Ranier og hjelpe ham med å bidra til å skape en hemmelighet.

Under straffutmålingen i føderal domstol i Brooklyn ble Mac Ranier frikjent.

“Jeg valgte at jeg alltid vil angre på det,” sa han til dommeren, som var “full av anger og skyld.”

Å dedikere seg til en selvforbedringsguru var “den største feilen og den største angren i mitt liv,” skrev han i et brev til retten i forrige uke.

“Jeg beklager at jeg tok deg med til Nxivm,” skrev han. “Jeg beklager, jeg har alltid utsatt deg for de vanskelige og følelsesmessig gale planene til en vridd mann.”

Han gjentok sin unnskyldning onsdag til ofrene: “Fra den dypeste delen av mitt hjerte og sjel, synes jeg synd.”

Under rådgivende straffeutmålingsveiledning vil Mac møte fengsler mellom 14 og 17 og et og et halvt år, men hans forsvarspanel argumenterte i rettsdokumenter for at en dom er mer hensiktsmessig for prøvetid eller husarrest. Påtalemyndighetene var enige om at enhver fengselsstraff på grunn av hans samarbeid skulle være under rammen for retningslinjen.

“Historien om nedstigningen til Nxivm Saga og Ms. Mack er en tragedie for alle involverte. Men det burde ikke være slutten på Allison Macks historie,” skrev advokatene i rettsdokumenter.

Den 38 år gamle Mac-en var en gang en del av Raniers indre sirkel, hvis gruppe har tiltrukket millionærer og skuespillere blant sine støttespillere. Aktor sa at han ble en “mester” av “slaver” og beordret dem til å “jobbe, ta nakenbilder og, i noen tilfeller, delta i seksuelle handlinger med Rani”.

Da myndighetene stengte Ranier, flyktet han til Mexico sammen med Meg og andre for å prøve å omorganisere gruppen der. Han ble arrestert og deportert til USA i mars 2018; Mac ble arrestert noen dager senere.

“Fru Mack forstår nå at dette er det beste som kunne ha skjedd med henne på den tiden,” sa sikkerhetsdokumenter.

Mack ga statsadvokatene informasjon om hvordan Ranier oppmuntret til bruk av nedsettende og uanstendig språk, inkludert rasemessige mishandlinger, for å fornærme “slaver”, heter det i regjeringsdokumenter. Viktigst av alt ga han et opptak av samtalen med Ranier om merkevarebygging.

Merkevarebygging bør være “den sårbare tilstandstypen til en ting”, “hender som holder hodene over, nesten bundet, som offer, hva som helst”, sa Ranier til henne. Damer, la han til, “Vennligst stempler meg. Det er en ære. ‘Eller noe sånt. ”

I fjor ble Ranier dømt til 120 års fengsel på anklager om sexhandel.