Ny AI-bragd: Verktøyet kan dobbeltsnakke hvem som helst på alle språk ved å imitere leppebevegelser – Business AM

viktig : Et nytt AI-verktøy kan markere begynnelsen på slutten for karrierer som oversetter og dubbing skuespillere.

Dette verktøyet kommer fra oss Hagen, en videoopprettingsplattform. Fra enkel tekst tilbyr den A til Å-videoskaping med en realistisk avatar som vil levere enhver tale med en like realistisk stemme.

Men nå tilbyr siden også Et verktøy som lar deg forbikjøre en person På omtrent ti språk, D Endre bevegelsene til munnen hans for å skape en illusjon .

På omtrent ti språk, D . Resultatet er virkelig imponerende. : Der stemmen Individet blir kopiert og modifisert Uttale valgt språk og Synkronisering Labial Som du kan se her, perfekt:

Betong : En enkel video på 30 sekunder er nok. du kan Test det selv.

For øyeblikket er bare rundt ti språk tilgjengelig (amerikansk og britisk engelsk, spansk, fransk, hindi, italiensk, tysk, polsk og portugisisk).

Maksimalt 5 minutter med video bør være i mp4-, QuickTime- eller webm-format og ikke overstige 5 MB.

Du velger utgangsspråket og venter tålmodig på at magien skal skje.

Etter en stund ser du den samme personen snakke den samme talen på et annet språk, men denne versjonen er som originalen.

Vil det bli en revolusjon innen audiovisuelle medier?

Illusjonen er så sterk at vi lett kan forestille oss at AI snart vil fange oppmerksomheten til Hollywood, og skape et ramaskrik fra dubbing skuespillere.

Sammen med manusforfattere og andre skuespillere som streiket for flere uker siden, har produsenter uttrykt interesse for AI for å skrive scener eller erstatte skuespillere med helt fiktive avatarer eller enkle kopier av det Black så forrige sesong. Glass.

Men stemmeskuespillere bør ikke frykte for fremtiden sin. Dette AI-verktøyet kan være nyttig i andre situasjoner som under intervjuer. Som et resultat kan oversettere bli neglisjert.

Den gode nyheten er at verktøyet fortsatt er i sin spede begynnelse. En prøvesak Ingenting sa at han en dag kunne finne seg selv i Hollywood. Men å ikke tenke på det eller ikke forberede seg på det ville utvilsomt være dumt, for det er økonomisk mer interessant å tilkalle slik hjelp enn dubbere og oversettere. Ettersom denne typen AI utvikles, kan vi forestille oss at de vil være i stand til å gjenskape menneskelige følelser fullt ut.