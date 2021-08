Ny applikasjon for å bekjempe ryggsmerter

En ny app kalt selfBACK kan hjelpe pasienter med å takle ryggsmerter, ifølge en studie publisert i JAMA Internal Medicine (1). Mer enn 400 deltakere i en klinisk studie i Norge og Danmark rapporterte bedre resultater med søknaden sammenlignet med standardbehandlinger.

Ryggsmerter er en av de vanligste årsakene til sykefravær, og koster økonomien milliarder hvert år. Mens de opplever ryggsmerter, unngår de fleste pasienter enhver form for trening og reduserer aktivitetsnivået, noe som bare forverrer situasjonen.

Men mangel på trening er ikke den beste handlingen. Tvert imot går noen spesifikke aktiviteter langt for å redusere denne typen smerter, men det kan være vanskelig for pasientene å få riktig hjelp. “Vi kan gjøre mye på egen hånd for å redusere ryggsmerter gjennom trening og livsstilsjusteringer,” sa professor Paul Jarle Mork fra Institutt for folkehelse og sykepleie ved Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet. “En bedre forståelse av de mulige årsakene til ryggplager gir også et bedre utgangspunkt for å håndtere smerter på egen hånd. Selvledelse kan imidlertid være vanskelig å gjennomføre uten hjelp eller støtte underveis. “

Nå har professor Mork og et team av forskere fra Storbritannia, Danmark og Norge utviklet en ny app som heter SelvTILBAKE å hjelpe pasienter som lider av langvarige ryggsmerter. Appen tar sikte på å gjøre disse pasientene i stand til å forstå smerten ved å gi dem personlig tilbakemelding og råd, samt passende typer fysisk aktivitet og øvelser.

Når han logger inn for første gang, må hver pasient svare på noen spørsmål i appen, inkludert om livsstilen og alvorlighetsgraden av ryggsmerter. Det kunstige intelligenssystemet bak appen utvikler deretter en personlig plan for hver pasient basert på en sammenligning med tidligere brukere og resultatene de har oppnådd. Etter denne første “konsultasjonen” gir applikasjonen en ukentlig treningsplan som skal følges.

For å teste effektiviteten til appen gjennomførte teamet en prøve med 461 pasienter fra Norge og Danmark. Til sammenligning mottok halvparten av deltakerne standardbehandling fra helsepersonellene, og resten brukte selfBACK. Etter tre måneder rapporterte mer enn halvparten av deltakerne som brukte appen betydelige forbedringer, mens bare en tredjedel av kontrollgruppen følte seg bedre med ryggsmerter.

Det har tatt laget fem år å nå dette stadiet, men resultatene ser veldig lovende ut. Regelmessig bruk av appen, muligens som tillegg til andre behandlinger, hjelper pasienter med å få litt lindring fra ryggsmerter. “Det er allerede hundrevis av helseprogrammer tilgjengelig for mobiltelefoner. Men selfBACK -appen skiller seg ut som basert på solid vitenskapelig bevis, avslutter professor Mork.

(1) Sandalia L, Bach K, Øverås C, Svendsen M, Dalager T, Jensen J, Kongsvold A, Nordstoga A, Bardal E, Ashikhmin I, Wood K, Rasmussen C, Stochkendahl M, Nicholl B, Wiratunga N, Cooper K , Hartvigsen J, Kjær P, Sjøgaard G, Nilsen T, Mair F, Søgaard F, Mork P (2021) Effekten av personlig og app-levert egenstyringsstøtte for voksne med nedsatt funksjonsevne knyttet til korsryggssmerter En randomisert klinisk studie selfBACK. JAMA Indremedisin. gjør jeg:10.1001 / jamainternmed.2021.4097

