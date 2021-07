Ny bevegelse for å frigjøre europeiske EV-ladeløsninger i en leieavtale

LeasePlan Electric Vehicle (EV), et marineadministrasjonsselskap basert i NewMotion Europe, har som mål å belaste kundene med hjem-, arbeids- og veiløsninger.

Shell-eid selskap er valgt som LeasePlans foretrukne ladepartner for Europa, og det gir LeasePlan-kunder muligheten til å sette opp betalingspoeng, postkontorteknologi for å kontrollere tollpunkter og få tilgang til ladere for offentlige ladere.

Det er et LeasePlan-merket tollkort og applikasjon drevet av Numotion og gir tilgang til sine offentlige tollpunkter i 35 land.

Leiekontrakunder har tilgang til elektroniske verktøy som gir sanntidsinformasjon om tilgjengelighet og lading av offentlige betalingspunkter. I tillegg vil leiesjåførene automatisk få dekket full kostnad for alle ladingsøkter fra NewMotion.

Som et første skritt vil LeasePlan-kunder i Storbritannia, Tyskland, Norge og Sverige få tilgang til NewMotions ladeteknologi før den utvides til andre europeiske markeder.

“I løpet av de siste ti årene har vi sett flere mennesker bytte til elbiler, og selskapenes interesse for å gjøre dette lettere har økt,” sa Melanie Lane, administrerende direktør i NewMotion.

“For at bedrifter og deres ansatte skal kunne gjøre overgangen uhindret, trenger selskaper et smart lademiljø som gjør det mulig for dem å overvåke og kontrollere avgiftene.”

Faktisk, i mai EV. En studie av et ladeselskap avslørte at smart lading er en nøkkelkomponent i økningen, og en av seks britiske sjåfører er enige om at det er viktig å oppmuntre dem til å akseptere det.

Studien kommer etter at NewMotion feiret å ha nådd 200 000 betalingspoeng over hele nettverket i mars. Det signerte nylig en ny roamingavtale med Merudo, som har lagt til et betydelig antall signaturer de siste årene.