Ny Digimon Survive Gameplay-trailer avslører en mystisk verden befolket av monstre

Den nye traileren for DIGIMON OVERLEVER, gir spillere den beste forhåndsvisningen til nå av dette kommende taktiske rollespillet og videospillromanen. I spillet utforsker spillere en mystisk, men farlig verden, navigerer mellom møter med venner og fiender, avdekker problemer og ledetråder og deltar i spennende kamper.

Verdenskartet vil hjelpe spillere med å utforske omgivelsene sine, med mange viktige interaksjoner mellom Takuma, vennene hans og Digimons. Valg er viktige fordi de kan påvirke ikke bare historien og skjebnen til visse karakterer, men også hvordan visse Digimon utvikler seg.

Interaksjoner vil også komme godt med under kamp, ​​ettersom spillere kan heie på Digimon for buffs og buffs, og prøve å snakke med fienden Digimon med en sjanse til å rekruttere dem til laget deres. Under disse kampene vil posisjonering være viktig for å få en fordel, samt bruk av gjenstander og ferdigheter for å overleve i denne mystiske verdenen. Til slutt vil Digivolutions spille en stor rolle i å gi sterke løft til Digimons og snu utviklingen i kamper.

DIGIMON OVERLEVER Den vil bli utgitt 29. juli 2022 på PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch og PC. Spillet vil være kompatibelt med PlayStation 5 og Xbox Series X|S.