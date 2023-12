Ny Duster med Nissan-logo? Du bør seriøst tro det! Forklaringer

På det indiske markedet opererer Renault og Nissan side om side fra deres felles fabrikk i Chennai på landets østkyst. Industriområdet der Renault eier 30 % og Nissan 70 %, vil tjene som en smeltedigel for utviklingen av det lokale området til de to anleggene som, fra denne godt plasserte havnen i Bengalbukta, vil kunne forsyne mange omkringliggende områder. markeder.

På alliansens årskonferanse tidligere denne måneden ble det tegnet silhuetter av fremtidige Renault- og Nissan-modeller. For Diamond-merket vil det være to versjoner av Duster i programmet. En standardmodell som måler 4,34 meter lang, identisk med Dacia Duster som kommer til Vest-Europa neste juni, så kommer en utvidet 7-seters versjon som en forbedring. De to «store» C-segmentbilene vil utfylle SUVene Kwid, Kiger og Triber som allerede er til salgs hos Renaults indiske forhandlere.

Nissan vil ha en Duster

Nissan Duster vil være forbeholdt det indiske markedet. © Didier Rick

Nissan-serien vil følge samme utvikling med den redesignede Duster i japansk stil, men vil for økonomiens skyld beholde så mange karosserielementer som mulig fra Renault-motparten.. Det er klart at denne Nissan «Duster» – den vil ha et spesifikt navn – har rett til en mer imponerende versjon som har plass til opptil 7 passasjerer. Men i motsetning til Renault, som allerede har bestemt seg for sin strategi, utforsker det japanske merket fortsatt to veier før de tar sin beslutning.

april © Nissan

Derfor studerer Nissan, ifølge Autocar India, parallelt med denne store 7-seters Duster hypotesen om å produsere X-Trail som vi kjenner i Europa, hos CBU, som er en forkortelse for Complete Building Unit, i India. Eller fullfør kjøretøymontering lokalt fra metallplater til ferdig kjøretøy. Imidlertid, ifølge indiske medier, for øyeblikket har Nissan ennå ikke tatt en avgjørelse. Fortsatt.bilde