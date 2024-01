Ny flis for Standard: Sihan Kanak vil sannsynligvis gå glipp av de neste månedene! – Hele fotballen

Selv om han ikke var imot et lån til RWDM for å finne spilletid, fikk Sihan Kanak en skade på trening for Standard. Hans fravær vil bli vurdert i dag, onsdag.

Dette er en ny flis for Standard og Evan Lego. Mangel på spilletid på bredden av Meuse, Sihan Kanak var villig til å godta RWDM-låneordningen, men ble blankt nektet av Liège-administrasjonen. Den unge tyrkeren burde fått mer spilletid med den kroatiske treneren enn under Karl Hofkens, men har fått et alvorlig tilbakeslag på trening. Kommer ikke Sihan Kanak til Standard på to måneder? Faktisk kan vi bekrefte Sacha Davolieris rapport om at Sihane Canac har pådratt seg en alvorlig kneskade. Han bemerker at korsbåndene ikke er påvirket, men menisken eller det ytre leddbåndet kan være påvirket. Hvis en MR blir utført denne onsdagen for å fastslå varigheten av hans fravær, kan Sihan gå glipp av kampen mot Kanak Standard i opptil to måneder. Et slag for Ivan Lego. 🔴 Informasjon #RSCL :

🇹🇷 Cihan Sanak ble skadet på trening i dag #Standard Liege i kneet. Dette er ikke en rift i korsbåndet.

🤒 Menisk eller ytre leddbånd i kneet, skaden bestemmes etter MR i morgen… pic.twitter.com/QF9pgsUDTz — Sacha Tavolieri (@sachatvolieri) 23. januar 2024