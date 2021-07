Ny forskning vurderer arven etter katastrofer for å redusere olje- og gassutslipp

Ny forskning har belyst Piper Alpha-katastrofens rolle i å forhindre ytterligere utslipp av olje og gass i Nordsjøen.

Radikale endringer, inkludert 1992 Safety Case Regulations (SCR), ble gjort i kjølvannet av katastrofen i 1988, da 167 menn mistet livet.

Men den nye studien, ledet av akademikere ved University of Aberdeen, sa at det var blitt gitt “svært lite” empirisk bevis for å vise sammenhengen mellom disse endringene og forbedring av offshore-sikkerhet, til tross for bransjens oppfatning. Generelt og “anekdotisk bevis”. Rapportens forfattere forsøkte å takle dette ved hjelp av komplekse modeller og rammer.

Ser man på 17-årsperioden 1995-2011, viser forskningen en “betydelig reduksjon i hele bransjen” i hydrokarbonutslipp (HCR), etter å ha kontrollert for andre faktorer, inkludert alder og type offshoreinstallasjon.

Samlet sett var det et gjennomsnittlig fall på 3,2% per år som et resultat av sikkerhetssaken som ble implementert etter Lord Cullens etterforskning av Piper Alpha, ifølge rapporten.

Etter å ha blitt litt bredere siden Cullens anbefalinger ble implementert i 1992, sa forfatterne av rapporten at det var 4.294 HCR mellom da og 2012, bestående av 192 “store” utgivelser, 2003 “signifikante” og 2099 “mindre”.

Imidlertid ble 1994-toppen på over 300 lanseringer halvert til litt over 100 i 2011.

Forfatterne fant at den sentrale Nordsjøen hadde en høyere andel av “statistisk signifikante” utslipp enn andre deler av Storbritannias sektor, og anbefalte at “den regulatoriske tilnærmingen må endres” for å forstå hvorfor dette er tilfelle.

De fant også at mobile rigger, i stedet for faste installasjoner, hadde større sannsynlighet for å ha HCR enn faste rigger, og anbefalte “fokusert oppmerksomhet” på eiendeler som er 10-15 år gamle og 15-20 år gamle på grunn av opptakene dine. av lanseringer.

Forfatterne kalte katastrofen Piper Alpha for en “epiphany” for sikkerhetsregimet til havs, som var “dårlig forberedt” i kjølvannet av Sea Gem-krasjet i 1965, og til og med var “business as usual. Custom” under en “reseptbelagt tilnærming” av daværende energidepartementet etter eksplosjonen av Ekofisk Bravo-plattformen i Norge i 1977.

På den tiden sa de: “oljeselskaper hadde lite insentiv til å gjennomføre omfattende arbeidsplassspesifikke risikovurderinger for å påvise samsvar med elementer i regelverket,” som i seg selv ikke var tilstrekkelig for helse- og sikkerhetsrisiko.

Etter Piper Alpha krevde sikkerhetssaksforskriften at operatører skulle sende inn et “live” dokument som viser at de forsto risikoen og farene forbundet med en offshoreinstallasjon og tilstedeværelsen av risikostyringstiltak.

Nedgangen i HCR de siste to tiårene, sa de, viser bransjens “forpliktelse” fra operatører og regulatorer til å redusere alvorlige ulykker.

Forfatterne la til: “Våre funn om hydrokarbonutslipp, i forhold til det eksisterende sikkerhetsregimet, får oss til å tro at riktig identifisering av sikkerhetskritiske elementer i offshore-installasjoner som kreves av sikkerhetsreglene i saksreglene, vil ha en varig positiv innvirkning på kontrollen. av hydrokarbonutslipp “.

Theo Acheampong, IHS Markit-konsulent og forsker ved University of Aberdeen produserte rapporten, sammen med oljeøkonom Alex Kemp og professor Euan Phimister.