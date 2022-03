Ny hybridløype for Juho Knutilla og Evind Jacobsen på Blockdinton Hill

Initiert av finske Juho Knutilla og Norges Evind Jacobsen Entropi (WI5 +, M6, N5, R), en ny blandet rute i den nordvestlige delen av Blaktindon-fjellet (1 032 m) utenfor kysten av Norge.





For mange år siden ble det sett en tynn korridor med snø



Klatring er en lang historie, men alt jeg kan si er at mentalt sett var det en av de vanskeligste veiene vi noen gang har tatt. », Sier Juho Knutilla En ukjent klatrer dukket opp i følgende avis til tross for navnet hans Et forsøk på den nordøstlige søylen til Tenkangpochi Med kanadiske Quentin Roberts i 2019.

Finn har vært i vanvidd i en årrekke på grunn av denne tynne isbreen som finnes i den nordvestlige delen av Mount Blacktinton. I begynnelsen av mars kunngjorde kontaktene hans på stedet, som hadde sendt ham følge med forholdene på fjellet, en mulighet. Noen dager senere setter Knutilla seg i bilen og drar til Bodø for å hente Evind Jacobson, som på mirakuløst vis kommer seg til dette stedet.

Fredag ​​morgen 4. mars er de to ved starten av løypa. Problemet er at isen er veldig tynn og et lite heteslag er veldig farlig. Etter litt nøling på de første banene i gressbakkene fant Knutilla til slutt en farbar, men veldig bratt og veldig fast sti som de hadde vanskeligheter med å plassere forsvarsverk i.

« Det kan være en sammenheng mellom entropi og situasjonen i verden nå … ⁇

Det tar dem 16 timer å nå toppen i en høyde av 1032 meter under havoverflaten. Forferdelig vind og regn følger med når de går av bilen sin, som ligger to timers gange ekstra fra foten av fjellet. Dagen etter, som led av heteslag, var streken allerede forsvunnet.