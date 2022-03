Ny info og trailer for Wonder Boy Anniversary Collection

Strengt begrensede spill er spent på å starte Forhåndsbestillinger Av Wonder Boy Jubileumssamling 6. mars. Under kunngjøringen ga utgiveren også ut en komplett liste over spill som vil bli inkludert i denne spesielle samlingen av en av de mest innflytelsesrike seriene fra tidligere videospill.

Den legendariske spillserien Wonder Boy fyller 35 år For å feire begivenheten, samler Strictly Limited Games den legendariske samlingen av episke Wonder Boy-eventyr som snart vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling som Limited og Collector-utgaver på Nintendo Switch og PS4.

For å gi en mest mulig realistisk opplevelse for ekte retrofans, finnes det titler i forskjellige utgaver i Wonder Boy Anniversary Collection. Totalt årlig samling, med seks spill på konsollbrettene til Arcade, Master System / Sega Mark III, Mega Drive / Genesis og mer 21 forskjellige versjoner!