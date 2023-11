Ny informasjon om «den store bommen» og hullet i taket på en bil i Strasbourg: det var ikke en meteoritt

«Visuelle observasjoner og analyser bekrefter at den analyserte bergarten ikke er et fragment av en meteoritt», påpeker School and Laboratory of Geosciences (EOST), som har utført disse studiene, i en pressemelding.

Den 20. november ble brannmannskaper kalt til «røyk som kommer ut av en bil» parkert i en forstad til Alsace-byen. «Etter gjenkjennelsen av den første gruppen, mistenker vi fallet av en stjernekropp», skrev brannmennene i en intervensjonserklæring. Beboere i nabolaget sa også at de hørte en «stor boom». «En stor bom»: En meteoritt gjennomborer taket på en bil i Strasbourg (bilder) Men da de ble sendt til laboratoriet, bemerket forskerne fra første observasjoner ved hjelp av et teleskops forstørrelsesglass at «bergarten, som i gjennomsnitt var 1,5 centimeter i størrelse, ikke presenterte noen av egenskapene til en meteoritt.» Andre studier har vist at den analyserte bergarten er en sandstein, dvs. en terrestrisk bergart, «sammensatt av mange krystaller av forskjellig natur (kvarts, ortoklase, albitt, pyritt), alle delvis dekket av krystalliserte tråder av hydrokarboner (bitumen eller diesel),» sa forskerne i sin pressemelding. EOST analyserte også seismiske data fra faste stasjoner i regionen. «Ingen tydelig signal ble observert som kunne koble meteorittens inntreden i atmosfæren». Forskerne påpekte i sin pressemelding at sannsynligheten for at en meteoritt treffer en bil er «ekstremt lav». «Bare ett påvist tilfelle har skjedd siden oppfinnelsen av bilen i 1992 i Peeks, USA.» Forskerne bemerker også at denne sannsynligheten er «mye mindre enn for et isfjell som faller fra et fly.»