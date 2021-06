Ny kamuflasjeteknologi gjør soldater nesten ‘usynlige’ for menneskelige øye- og varmedetektorer

Israelske Polaris Solutions, produsenten av overlevelsesproduktet, har gitt ut et redesignet kamuflasjenett som sier at spillere er ‘nesten ikke påviselige’.

Kit 300-arket er utviklet i samarbeid med det israelske forsvarsdepartementet (MoD) og er laget av termisk fiberoptisk (TVC) materiale som kombinerer mikrofibre, metaller og polymerer, noe som gjør det vanskelig for soldater å se mennesker med øynene og termiske kameraer.

Arket veier bare 1,1 pund, slik at soldater lett kan rulle og bære det mens de vandrer gjennom farlige krigssoner.

Spillere vikler det rundt seg mens de er på farten, holder arkene sammen og skaper en barriere som ligner en stein når de setter en posisjon.

