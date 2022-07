Ny karakter Genshin Impact lekkasje 3.0, Tighnari, Collei og Dori ville ha lekket – Breakflip

Karakterene som skal legges til med oppdatering 3.0 i Genshin Impact ville blitt lekket. Finn de tre mulige nye karakterene.

oppdateringene i Genshin-effekt de går vanligvis ut ukentlig og mens patch 2.7 nærmer seg slutten og at 2.8 vil bli utgitt denne lørdagen 2. juli, er det allerede rykter om fremtidige patcher.

Disse lekkasjene refererer til 3.0-oppdateringen med spesiell informasjon om mulige skinn og nye karakterer, hvorav to vil være av Deander-elementet, som vil bekrefte utgivelsen av Sumeru med denne neste oppdateringen.

Tre Genshin Impact Update 3.0-karakterer er visstnok lekket

3.0-oppdateringen kommer normalt om åtte uker og kjente dataminere, nemlig Zeniet og Ubatcha, legger allerede ut lekkasjer på Twitter. I følge en av Zeniets tweets vil tre karakterer bli lagt til med denne oppdateringen, som du kan lese nedenfor.

Derfor vil vi ha rett til to 4-stjerners karakterer, Collei som hadde vært en del av de tidligere ryktene og hvem ville bruke elementet Deander og en bueY dori, en Electro element-bruker og ville kjempe med et tohåndssverd. En 5-stjerne ville også bli planlagt, og i henhold til informasjonen gitt av lekkasjene, ville denne karakteren bli kalt Tighnari og det ville være elementet Deandron og ville bruke en bue.

I tillegg hadde vi også krav på lekkasjer om to mulige nye skinn som ville være dedikert til to karakterer som er høyt verdsatt av samfunnet, nemlig Diluc og Fischl, hvis bilder er synlige i en Zeniet-tweet.

Skins v2.8

Diluc Skin – Betalt hud

Fishcl Skin – Event Free#ImpactGenshin pic.twitter.com/H1GltODTpH —Zeniet (@Zeniet) 29. juni 2022

Vel åpenbart all informasjon må tas med en pinsett og vi må vente på at miHoYo formaliserer disse lekkasjene. I mellomtiden minner vi deg om at Genshin Impact patch 2.8 vil bli utgitt lørdag 2. juli med en liveopptreden.

