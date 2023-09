Ny kritikk regner over Lukaku: «Jeg er sint»

Tidligere Inter Milan og AS Roma-manager Walter Sabadini ble ubehagelig overrasket over Romelu Lukakus oppførsel under hans første overgang til Chelsea og da han kom tilbake til Italia.

Spissen hadde en av de beste sesongene i karrieren under Antonio Conte i Inter Milan, men da krevde Chelsea nesten €110 millioner for å slippe ham. Da det ikke fungerte, ble han lånt tilbake til Inter Milan og de inngikk til slutt forhandlinger for å fullføre overgangen, da det viste seg at han alltid var i samtaler med deres rivaler Juventus. I de siste timene av overgangsvinduet ble belgieren lånt ut til AS Roma uten kjøpsopsjon. «Alt som skjedde med Lukaku var ubehagelig,» sa Sabadini til TV Play, sitert av Football Italia. «Ledere må følge etiske prinsipper og spillerne må gjøre det samme. Dette er en klubb som stolte på ham og gjorde ham fornøyd med Antonio Conte og beskyttet ham forrige sesong da han spilte veldig dårlig,» sa Sabatini. «Inter hadde alltid en ikke-hevngjerrig holdning til ham. Hans forsøk på å forlate gjorde meg sint, det var rett og slett et spørsmål om etikk.»