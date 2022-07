Ny MacBook Pro 14» fra €2 019 på Refurb Store

Flere nye 14,2″ MacBook Pro-modeller med M1 Pro- eller M1 Max-brikken er inkludert Oppussingsbutikk I kveld. Prisen inkluderer 31 nye sedler €2 019 Det går opp til €2 249 for entry-level-modellen i stedet €5 229 For den beste modellen for å dekke alle behov for strøm, RAM og lagring, med mange variasjoner i mellom. Noen av disse nye strukturene eksisterer allerede Fra april Men sølv eller romgrå er bare en av to farger.

Hvis du planlegger å gjøre deg klar, er dette et godt alternativ til å kjøpe en oppusset MacBook Pro direkte fra Apple. På Apple Store : gjør det mulig å oppnå 10 % besparelse med samme garanti som nye produkter, samtidig som det er mulig å motta umiddelbar levering, mens enkelte nye konfigurasjoner krever noen uker å vente. Oppmerksomhet, aksjer Oppussingsbutikk Variabel: De oppdateres hver morgen med en svært liten mengde.