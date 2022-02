Ny mangel på skjermer i sikte for iPhones

OLED-skjermer, levert av en av Apples leverandører, ville også bli rammet av brikkemangelen.

Helt klart fortsetter helsekrisen å skape røre i produksjonskjedene for elektroniske enheter. I nesten to år har brikkemangel plaget smarttelefoner så vel som spillkonsoller, biler og TV-er. Hvis vi så ut til å se et brudd i denne pessimismen etter Tim Cooks uttalelse i januar som lovet bedre produkttilgjengelighet med hoder, kan en ny mangel ramme Apple.

Faktisk koreanske medier det elektriske spesifiserer at den kinesiske BOE, Apples leverandør av OLED-skjermer, vil få et betydelig fall i produksjonen. Årsaken vil bli funnet, siden det ser ut til at krisen i halvledere er hovedårsaken. Skjermer trenger brikker for å fungere, og disse brikkene leveres av et annet selskap, denne gangen fra Sør-Korea, LX Semicon.

Produksjonsreduksjon til slutten av mars

Bare her vil sistnevnte oppleve et betydelig fall i produksjonen av de grunner vi kjenner til. De få brikkene den kan produsere sendes i prioritet til en større kunde, i dette tilfellet LG Display, og lar BOE, og dermed Apple, ligge på gulvet samtidig.

Ifølge El Elec-kilder vil mangelen påvirke slutten av februar og forventes å vare til slutten av mars. Derfor revideres produksjonen nedover for neste måned, og går dermed ned til 3 millioner enheter. Apple hadde på sin side en levering på rundt 10 millioner OLED-skjermer fra BOE for første halvår og 40 millioner innen utgangen av året. Et tall som trolig må nedjusteres.

Denne mangelen bør imidlertid ikke være for stor for Apple. Faktisk er Samsung fortsatt Apples ledende leverandør av OLED-skjermer, med en markedsandel på 60 %. I tillegg skal Apple angivelig frivillig ha bedt sine produksjonsanlegg om å trappe ned iPad-produksjonen for å fokusere på iPhone. Derfor må vi vente noen dager for å se om leveringstidene til smarttelefonen med hode utvides. Foreløpig leverer Apple iPhone 13 på én virkedag.