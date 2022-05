Ny MultiVersus-trailer avslører Tasmanian Devil, Iron Giant og Vera Plus Open Beta

Warner Bros. Games lanserte i dag en ny trailer for MultiVersus avsløre Tasmanian Devil aka Taz (looney tunes), Jerngiganten (Jerngiganten) Y du vil se (Scooby Doo). De vil alle bli med på den stadig voksende listen over MultiVersus, det nye gratis-å-spille plattformkampspillet i utvikling hos Player First Games. Traileren inneholder et episk sammenstøt mellom karakterene og en rekke helter og personligheter, fra Batman (DC) til Sammy (Scooby Doo) til Bugs Bunny (looney tunes), arya sterk (Game of Thrones), og enda mer.

Også annonsert i dag åpen beta av MultiVersus Den kommer i juli 2022.

Spillere kan registrere seg nå på MultiVersusfor muligheten til å delta iprivat alfa som vil finne sted fra 19. til 27. mai. Vær oppmerksom på at påmelding ikke garanterer oppmøte da det er begrenset med plasser. L»privat alfa vil inneholde 15 spillbare karakterer, inkludert krus Y du vil se ; syv forskjellige kart, inkludert Batcave (DC), Tree House (Eventyrtid) og Scooby-Doo’s Haunted Mansion (Scooby Doo); og muligheten for spillere til å oppleve 2v2 lagsamarbeid, 1v1-kamper, 4-spiller gratis for alle og The Lab (øvingsmodus).