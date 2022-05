For å laste ned eiendommen gå her: Link Spillere kan registrere seg nå Multiversus For muligheten til å deltaPrivat Alpha Den arrangeres fra 19. mai til 27. mai. Vær oppmerksom på at påmelding ikke er garantert for oppmøte da det er begrenset med plasser. L «Privat Alpha Med 15 spillbare karakterer inkludert taz Og Vera ; Syv forskjellige kart, inkludert Batcave (DC), Treehouse (Eventyrtid) Og Scooby-Doo’s Haunted House (Scooby Doo); Og muligheten for spillere til å nyte 2v2 Team Co-op-modus, 1v1-kamper, 4-spiller gratis for alle og The Lab (treningsmodus).