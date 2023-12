Ny økning i sparerentene i mange banker: de beste bonusene i Belgia

For eksempel vil Beobanks klassiske sparekonto se lojalitetsbelønningene øke fra 0,45 % til 0,55 %, mens basisrenten forblir uendret. Beobanks Fidelity Plus-sparekonto vil også se en økning i basisrenten: fra 0,25 % til 0,45 %. På den annen side vil lojalitetsbonusen forbli uendret (0,75%).

For ING sparekonto vil grunnrenten øke fra 0,45 % til 0,50 %. Kapital som forblir på denne kontoen i minst ett år vil dra nytte av en lojalitetsbonus som vil øke fra 1,05 % til 1,75 %. Grunnrenten for ING Tempo Savings, som lar deg spare et fast beløp på opptil €500 hver måned, vil stige fra 0,75 % til 1,15 %, og lojalitetsbonusen øker med 1,50 % til 1,85 %.

Grunnrenten på BNP Paribas Fortis» vanlige sparekonto vil øke fra 0,25 % til 0,50 %, mens lojalitetsbonusen forblir uendret på 0,25 %. For Savings Plus-kontoen, hvis renten forblir fast på 0,5 %, vil lojalitetsbonusen på beløpet som gjenstår i minst ett år på kontoen øke til 1,25 %, sammenlignet med 1 % for øyeblikket.

KBC og CBC Banks vil øke rentene på Start2Save og Start2Save4 sparekontoer, fra 0,40 % til 0,75 %. Deres lojalitetsbonus vil også bli justert opp, fra 1,10 % til 1,80 %.

Samlet rate opptil 3,10 %

I følge nettstedet savesguide.be, som samler alle tilbudene på markedet, utgjør «Step Up» fra Beobank den mest interessante sparekontoen 1. desember, med en samlet rente på 3,10 %. Til sammenligning var den beste satsen per 1. november 2,85 %.

Som bevis på at bankene har revidert tilbudene sine oppover i flere måneder, er avkastningen på fem sparekontoer lik eller overstiger terskelen på 3 % igjen.

Hvorfor er rentene på sparekontoer høye i Belgia?

Ifølge data fra den belgiske nasjonalbanken falt regulerte sparekontoer i Belgia med €28,5 milliarder på to måneder. Dette skyldes suksessen med ettårige statsobligasjoner, der staten samlet inn 21,9 milliarder innen utgangen av august.

Bonuskampanjer, som starter 11. desember prochain, har 2,6 % av morsmelk i 5 dager og 2,9 % i 8 dager, etter året før. De vil tjene henholdsvis 1,82 % og 2,03 % på nettet.