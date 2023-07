Ny overgang mellom Manchester United og Chelsea

Etter at Guy Howard dro til en rival (Arsenal), var det å forlate Chelsea for en rival rundt Mason Mount. Det hadde allerede gått flere uker siden den engelske landslagsspillerens overgang til Manchester United ble annonsert.

Spilleren ble trent i Chelsea og hadde låneopphold hos Vitesse og Derby før han tilbrakte fire sesonger med Chelsea. Hans tre første er eksepsjonelle, men den siste er mer kompleks. Den offensive midtbanespilleren er også i stand til å spille som kantspiller, men spilte også 24 kamper for 3 mål og 2 assist på 9. plass. Spilleren forventes å bli solgt for 70 millioner euro.

Mange kopper

Mason Montt ga ut en rørende uttalelse til Chelsea-supportere: «Hei Chelsea-fans. Gitt spekulasjonene de siste månedene, vil du kanskje ikke bli overrasket over å høre at jeg har tatt beslutningen om å forlate Chelsea. Jeg synes du fortjener mer enn en skriftlig uttalelse. Så , takk for all støtten du har gitt meg de siste 18 årene. Jeg vil si direkte hvor takknemlig jeg var. Jeg vet at noen av dere ikke vil være fornøyd med avgjørelsen min, men det er det som er bra for meg på dette stadiet i karrieren min. Jeg begynte i Chelsea da jeg var seks og vi hadde mye sammen. Jeg vant ungdomscupen, jeg er årets spiller, jeg Det var en uforglemmelig kveld da vi vant Supercupen, klubb-VM og Champions League. Jeg vil takke treningssenteret for innvirkningen det hadde på meg fra jeg var ung. Lederne jeg jobbet med, trenerteamet, lagkameratene mine som ble mine brødre gjennom årene, spesielt dere. Jeg ønsker deg alt godt.»

Dette er ikke det første byttet mellom de to historiske klubbene. Faktisk ser vi spillere som Matic og Mata forlate Chelsea for Manchester United. Mens Verone hadde gått motsatt vei.

Les mer

https://www.footnews.be/news/377673/incroyable-voici-la-liste-des-joueurs-available-a-0-euros