Ny partner i Charleroi: Vilkår for partnerskap mellom Sporting og et treningssenter i Rwanda er ikke definert

En av delene av den nye strukturen som ble sett for seg etter David Helmers besøk i Charleroi, går til Rwanda. Det amerikanske konglomeratet Catalytik Group er aktivt i denne østafrikanske republikken med rundt fjorten millioner mennesker, hvor det kjøpte en av landets eldste klubber, FC Amagaju, aktiv i førstedivisjon.

Samtidig har Helmer i rundt ti år utviklet Center for Global Sports (CGS), et oppdagelses- og treningsprogram for rundt 500 talenter mellom seks og femten år fordelt på seks sentre over hele landet. I spissen finner vi en belgier. Lucas Knut. Den 71 år gamle flamske mannen, en tidligere trener og sportsdirektør, fungerte som koordinator i denne delvise overtakelsen av Sporting de Charleroi.

«På CGS støttes ikke bare idrettsutviklingen til ungdommene, men også studier og idrettsliv. Dette gjør vi ikke bare innen fotball, men også innen basketball, volleyball, friidrett og svømming,» sa han. Han forklarer Het Newsblatt.

Bør Charleroi bryte opp med Felice Muss?

Vi forstår at Rwandan Academy er tverrfaglig. Men hva ville være den perfekte koblingen mellom CGS og Sporting? 133. plass på FIFA-rankingen, kan vi forestille oss at de unge talentene i Rwanda, til tross for at de ikke har et rykte som en stor fotballnasjon, snart kommer til Charleroi? Det er vanskelig å si akkurat nå da prosjektet er i en tidlig fase, men vi kan gjette at dette er ideen på mellomlang sikt.

baby Det vil være spillelementer blant andre alternativer.

Vi må bestemme forholdet til dette afrikanske landet som David ønsker å investere i, Det kunngjorde administrerende direktør Mehdi Payat. I en intenst konkurransepreget verden der rettferdig rekruttering blir stadig mer kompleks, ønsker vi å bygge en bro med Afrika for å lage en reell strategi som lar oss identifisere og tiltrekke oss talenter. Det vil være en sportslig komponent blant andre alternativer vi utvikler sammen med vår ungdomsskole og vårt eksisterende speidernettverk.