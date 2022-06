Ny rekord for bensin ved pumpen, Frédéric fant et ulovlig alternativ: «Bare tøm dunkene»

Prisen på 95 bensin er 2,13 euro per liter. Han hadde aldri sett en som ham. Høye priser får noen bilister til å jukse og kjøre på fyringsolje.

Denne morgenen ved pumpen gjør bensinprisen vondt i øynene og spesielt lommeboken.

«Jeg ble sjokkert over å se prisen på bensin, den er virkelig imponerende»Du stoler på en bilfører. «Jeg må passe på å ikke gå over 50 euro. Ellers blir det litt trøbbel i slutten av måneden.»sier en annen.

Nok en gang føler bilistene seg hjelpeløse i møte med denne situasjonen. Når det gjelder Frederic, begynte han nylig å kjøre på fyringsolje. Fyren viste oss utstyret han bruker i prosessen.

«Det er alt: en trakt, en pumpe, en gummistrikk for å sikre trakten … og alt du trenger å gjøre er å tømme boksene»forklarer han.

Dermed sparer Frederick rundt 50 euro per tank. Han er klar over juks, men slutten av måneden har blitt veldig vanskelig. «Selv om min kone og jeg jobber sammen, skifter vi mer eller mindre 3000 euro per måned. Diesel blir budsjett …», Han klager. Jeg lurer på om det ville vært verre i dag å si til deg selv «Hei, jeg skal ikke jobbe lenger. Jeg vil forbli arbeidsledig, ingen utgifter, ingen kilometer, ingenting.»

Rekorden er nådd i Belgia på 95 bensin, men prisene bør stabilisere seg de neste dagene. «Bensin kan øke litt, men i relativt små proporsjoner, og det er fornuftig at diesel ikke vil øke de kommende dagene i henhold til sitatene vi har i dag,» sier Olivier Nrink, en talsperson for den belgiske føderasjonen for drivstoff- og drivstoffhandlere.

Prisen på fyringsolje har også gått opp. Opptil €1,37 per liter for en tank full på mindre enn 2000 liter.