Ny subsy -fiberkabel som forbinder norske land i Storbritannia

gode nyheter. NO-UK Cable Project, som administreres av et konsulentfirma Subsy nettverk, En ny fiber fiberoptisk kabel mellom Norge og Storbritannia med datahastigheter på opptil 216Tbps (terabits) landet endelig på denne siden av havet ved å lande på den nærliggende Seaton Slois -stranden i Newcastle.

Etter mange års produksjon ble sjøinstallasjonsprosjektet for det nye 670 km lange og 8 fiber -repeaterbaserte åpne kabelsystemet endelig lansert på stedet i juni 2021. Stavanger (Norge). Siden den gang har den sakte seilt over Nordsjøen til Storbritannia, og til slutt blitt en del av et større europeisk fibernett etablert av Aldibox -transportøren, Euroconnect-1.

Merk: Kabelen er beregnet til å gi omtrent en tur -retur forsinkelse (RTD). 7ms (forsinkelse)

Marine installasjon utføres av universell sjøkabelbærer Normond Clipper, Repeaterne er produsert av STI (datamaskindesign er Xtera) og kabelen leveres av NSW. 760 km kabel, nå jordet på begge sider, vil koble seg til Stellium datasenter I Newcastle (England), med Green Mountain datasenter I Rennesi, Stavanger (Norge).

Forutsatt at alt går bra, er det ingen grunn til å tro at det ikke skal fortsette, da forventes kabelen å gå i drift innen utgangen av dette året. Kabelen kan deretter levere mørke fibre eller dyktige traktorgraveruter til Norden eller noen større POP i Storbritannia.

Prosjektet representerer konsortiet bestående av Ultibox Carrier Operator, Lies, Hugland Croft, PKK, RifleK IKS, Green Mountain og Hutland Group.