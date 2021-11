Ny Taycan GTS og Sport Turismo Edition

Gran Turismo Sport kommer i sortimentet taycan. Måneder går og de ser like ut Porsche Som følger de vanlige variasjonene: Turbo, 4S, GT3, GT3 RS og GTS, avhengig av ankomsten av nye modeller, fra 911 til Taycan via SUV. I dag er det Taycan (eller rettere sagt «Tycan» ifølge Porsche) som mottar GTS-versjonen, som skal presenteres i sedanen og nye Sport Turismo, også avslørt i anledning Los Angeles Auto Show-åpning.

Fra nå av er Taycan-serien mer enn komplett: 4S, GTS, Turbo og Turbo S på tre forskjellige karosserier (sedan, crossover Turismo og nå Sport Turismo).

Helt konkret har Porsche tatt batteripakkene Turbo og Turbo S på 93,4 kWh, men kombinerer dem med to motorer som utvikler 598 hk i Boost-modus (og derfor litt mindre i normale tider). Porsche annonserer 0 til 100 på 3,7 sekunder for Taycan GTS, som også er avhengig av en pilotluftfjæring som er spesialinnstilt for dette nivået av finish. Et annet særtrekk ved GTS-versjonen er panoramataket med opasitetskontroll, som vil være tilleggsutstyr, samt de bakre rattene.

Prisene er allerede kjent: Taycan GTS og GTS Sport Turismo tilbys til henholdsvis 135 659 euro og 136 619 euro. Bortsett fra alternativene, selvfølgelig.