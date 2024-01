Ny transportplan i De Lijn: 3200 bussholdeplasser forsvinner

De Lijn lanserte den andre og viktigste fasen av lanseringen av sin essensielle tilgjengelighetsplan på lørdag, med busser som fokuserer på de mest populære rutene, mellom boligområder og andre nøkkelområder. Denne nye forskriften innebærer at 3200 bussholdeplasser forsvinner, spesielt i distriktene. Dette representerer 17 % færre totalstopp enn før lanseringen av Basic Accessibility Plan. Der det er få eller ingen bussfelt, vil brukerne kunne be om fleksibel transport – via Hoppin-appen, nettsiden eller på telefon. Dette kan bestilles 30 dager til 30 minutter i forveien. Budsjettet tildelt «Flexbus» er to ganger (60 millioner euro) det som tidligere ble bevilget til dedikerte busser (30 millioner euro).

«Defekt»: En ny kontrovers i De Linn. Selskapet bestiller … kinesiske busser og hever øyenbrynene i Flandern Den nye planen har vært gjenstand for sterk kritikk fra kollektivbrukerorganisasjoner og mobilitetseksperter. «Denne planen kommer ikke bare fra De Lin. Den har blitt diskutert og godkjent med byene og kommunene,» sa Anne Schops under presentasjonen av det nye forslaget på lørdag i Louvain. Selskapet bekrefter at det nå vil «overvåke situasjonen » og at den vil gjøre «de nødvendige justeringer.» Lørdag ble det tatt grep mot De Lijns nye transportplan i hovedstedene i de fem flamske provinsene. I Leuven protesterte rundt femti personer, inkludert Grüns medformann Nadia Nagy og Vooruyt-parlamentsmedlem Bruno Toback. «Det blir ingen helligtrekongergaver i år fordi de tre vise mennene er i transportørkenen,» står det på skiltene. «Folk hvis vanlige stopp er kansellert og som ikke har noe alternativ betaler kostnadene. «Vi forstår ikke hvorfor byer og kommuner gikk med på denne planen,» kritiserte Michiel van Oosterwijk, fagforeningssekretær i ACV-CSC Transcom.