Langt fra å være en fremmed

Med avgangen til Ole Morton Iversen og Ola Vigen Hatestad, sprinttreneren, måtte det norske damelaget finne ny trener til sitt damelag.

Laget opplever utvilsomt noen av de vanskeligste periodene siden Therese Johak og Miken Kasperson Falla gikk av.

I over en måned plukket Norgesforbundet ut nærmere 30 kandidater: Tor Arne Hetland, Stig Rune Kveen, Hans Christian Stadheim (britisk trener) og Sjur Ole Svarstad.

Finalistene ble igjen utsatt for en rekke sensurer, og overraskende nok vant Schwarztopford plassen i minst de neste to sesongene.

Den 40 år gamle treneren har allerede jobbet med landslagsløpere i langrenn, spesielt Bjrgen og Hoga, foran OL i 2018. Han var da assistent for Roar Helmeset.

Fra slutten av vinteren 2018 begynte han sin karriere som lærer ved Skiskytteridrettshøgskolen i Swarstad Strain. Tilsynelatende gleder besøket hans alle, spesielt Rockild Hoga som vant gull med ham i Pyongyang.

Men for Sjur Ole Svarstad blir oppgaven vanskelig, og han vet det godt: «Jeg er veldig spent på denne nye posisjonen. Vi kom best i 2018, men i dag er et lite lag sterkere enn oss.

Vi er i en angrepssituasjon og må legge gode planer, spesielt for å følge dem og fange andre. Å knytte en sterk forbindelse med yngre langrennsløpere er også veldig viktig.

Selvfølgelig ville det vært uvanlig å ikke alltid ligge foran i Norge, men det er slik. Vi vil gjøre fremskritt og gi andre land en vanskelig tid.»

Tilsynelatende stoler lederne hans på ham de neste fire årene, men på grunn av forsiktighet vil det ikke være snakk om forlengelse før resultater oppnås.