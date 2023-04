Ny tribune, økt oppmøte: Francorchamps forbereder seg på å være vertskap for 6-timers spa og Belgian Grand Prix

Spa-Francorchamps-kretsen arrangerer sitt første billøp for sesongen lørdag 29. april med 6 Hours of Spa, den tredje runden av World Endurance Championship.

WEC ønsker i år nye produsenter som Ferrari, Porsche og Cadillac velkommen i den fremste kategorien.Hyperbil24 Hours of Le Mans nyter et enormt løft i synlighet og popularitet bare uker før 100-årsjubileet.

På Francorchamps-siden, hvis det fortsatt er for tidlig å snakke om et rekordoppmøte tjue dager før årets første store begivenhet, skaper lokket til platået og prisene en viss spenning.

«Det er flott å ha et mesterskap som WEC i starten av sesongen! Spent Amory BartholomewDaglig leder for Spa-Francorchamps-kretsen i over ett år nå. Dette 6 Hours Spa vil være en mulighet for besøkende til å sitte på vår splitter nye tribune, som nettopp er ferdigstilt. Det ligger mellom Kildebuen og Raidillon, og gir panoramautsikt fra kilden til Kemmel. I dette galleriet kan du se den samme bilen i mer enn tjue sekunder. Det blir også mye underholdning underveis.«

I år ble kalenderen snudd på Spa-Francorchamps: Den belgiske Grand Prix tok plassen som normalt okkuperes av 24 timer (siste helg i juli), mens utholdenhetsløpet som ble opprettet i 1924 ble brakt til den første helgen. Juli måned.

«Det var en utfordring, Amuri Bartholomew fortsetter. Den sportslige kalenderen handler om vaner, og hvis det er en endring i dato som F1, er det en dominoeffekt. For 2023 ser kalenderen veldig bra ut. Vi starter sterkt med WEC i slutten av april, og fra mai til juli er det veldig tett: 24 Hours of Motorcycles, 24 Hours of Autos, 25 Hours of Fun Cup, Formel 1 Grand Prix… Helt ny måler, for F1, 110 000 på Spa-Brancorchamps Det blir publikum. Det ble bestemt helt nylig. Dette betyr 10 % mer effektivitet, noe som ikke er uvanlig. Et tegn på seriøsiteten som kretsinfrastrukturen administreres med og Spa administrerer Grand Prix-arrangementet. Dette er spesielt oppmuntrende i de nåværende diskusjonene med Formel 1. Vi gjør alt for å sikre at F1 vil eksistere utover 2023: Etter en så lang historie mellom Formel 1 og Spa-Francorchamps, ville det være synd å stoppe det. !»