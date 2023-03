Ny tysker ved roret til Brussels Airlines: «Hun må gjenopprette orden til lederen for personalavdelingen»

En tysker etterfølger en tysker ved roret til Brussels Airlines. Det belgiske selskapet har nettopp annonsert navnet på sin nye administrerende direktør: Dorothea von Boksberg, som i dag leder fraktselskapet til Lufthansa Group, som Brussels Airlines er en del av. Den 49 år gamle tyskeren tar over etter den nåværende sjefen midlertidig For det belgiske selskapet, hennes landsmann Christina Forster. Ved roret i Brussels Airlines mellom 2018 og 2020, erstattet Forster selv Peter Gerber, som forlot stillingen i slutten av januar med umiddelbar virkning.

Dorothea von Boksberg begynte sin karriere i 1999 hos Boston Consulting Group. I 2007 begynte hun i Lufthansa Group, hvor hun hadde ulike lederstillinger. Hun var spesielt ansvarlig for design av kundeopplevelser for firmaet i Frankfurt. I løpet av denne perioden introduserte hun og teamet hennes en ny generasjon business class seter.

I 2015, et nytt vendepunkt: Dorothea von Boksburg begynte i fraktselskapet til Lufthansa, som hun blir president for i 2021. I tillegg til å lede Brussels Airlines, vil en utdannet industriingeniør fra det tekniske universitetet i Berlin ta over som president. . Stillingen som representant for Lufthansa Group Executive Committee til EU-kommisjonen. «Med sin dype kunnskap og brede forståelse av flyselskaper og deres passasjerer, vil Dorothea von Boksberg fortsette å lede den vellykkede transformasjonen av Brussels Airlines, Belgias nasjonale flyselskap, i årene som kommer.»Entusiasmerer Christina Foerster, nåværende administrerende direktør i Brussels Airlines, som også fortsatt er medlem av Lufthansa Group Management Committee og styreleder i SN Airholding.

Ifølge Didier Lippi, fast ansatt i CNE, skal det være den nye administrerende direktørens første jobb «Gjenopprett systemet øverst i HR-avdelingen. Hvis ingenting blir gjort raskt, vil det oppstå en feil.»meddelt av tillitsvalgt.

