Ny usikkerhet for Tedesco… Sjanse for Thorgan Hazard? – Hele fotballen

Mens Domenico Tedesco offentliggjør sitt valg denne fredagen, må han klare seg uten en ekstra spiller. Charles De Ketelareer skal ha pådratt seg lettere skader.

Denne uken var det dårlige nyheter om Gian Piero Gasperini Charles de Quetelet. 22-åringen vil savne Atalanta Bergamos Europa League-kamp mot Red Devils Sturm Cross og neste helgs kamp i Udinese. Den italienske treneren forklarte på pressekonferansen at han lider av en kneskade.

«Det er ikke noe alvorlig, det er en veldig vanlig skade i fotball,» forsikrer Casperini. — Men det vil ta litt tid. I teorien vil ikke Charles de Guettalere være tilgjengelig for landskamper med mindre han kommer seg veldig raskt, og vi ser for oss at Atalanta Bergamo foretrekker å ikke ta noen risiko.

Denne fredagen er svaret, siden det ikke er uvanlig at Domenico Tedesco tar en skadet spiller tilbake for å bli vurdert av det medisinske personalet på Tubies. Hvis ikke, vil det være til fordel for én spiller: Thorgan Hazard, hvis eksistens med de røde djevlene avhenger av fraværet av en eller annen av hans mange rivaler.