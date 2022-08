Ny verdensmester Stoffel Vandoornes følelser: «Beste følelsen i mitt liv»

Signert en utrolig bragd Stoffel Vandoorne I formel E! Som abonnent på respektable steder i lange sesonger, klarte belgieren til slutt å bosette seg på toppen av sin disiplin. Hans første verdenstittel. Etter målgang var det åpenbart den dominerende følelsen for Mercedes-føreren.

«Verdensmester, wow! Det er den beste følelsen i livet mitt. Vi vet hvordan vi skal være superkonsekvente og regelmessige. Bilen var utrolig, og det samme var teamet, hvert medlem av teamet fortjente det. Det er det vi har oppnådd, og det er veldig spesielt,» forklarte han.

For rettferdighets skyld benyttet belgieren anledningen til å lage en fin komplimentliste til motstanderne. Mitch Evans I dine tanker: «Han presset meg hele sesongen. Han presset meg til grensen min. Men til slutt var det konsistens som gjorde forskjellen.»

I Seoul denne søndagsmorgenen, i meget god form (21 poeng foran) før siste løp. Vandoorne Klarte han å ha det gøy i bilen sin, eller var presset for stort? «Det var vanskelig å konsentrere seg. Tempoet på slutten var fantastisk. Jeg visste at Jake Dennis hadde 5 sekunders straff, så jeg måtte fokusere og fullføre for å komme på andreplass. Det var en utrolig dag. Jeg er sliten etter denne sesongen, jeg har lagt ned mye innsats