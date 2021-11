Nye anti-regjeringsregler oppfordrer mange østerrikere til å vaksinere seg

Nye regler for å bekjempe spredningen av koronaviruset, som trådte i kraft mandag i Østerrike, oppfordrer mange innbyggere til å ta vaksinespranget.

Fra mandag påtvinger republikken en Covit-19-vaksine eller kur for å få tilgang til restauranter, hoteller og kulturelle steder, mens landet med ni millioner mennesker står overfor en økning i forurensning.

Det virkelige hastverket til vaksinasjonssentre

I hovedstaden Wien kan ventetiden på din første dose være opptil halvannen time. I Salzburg besøkte 1400 personer vaksinasjonssenteret i helgen.

Totalt ble den første dosen av Covit-19-vaksinen gitt til 10 000 mennesker i løpet av en enkelt helg.Det virkelige hastverket til vaksinasjonssentre“, Med ordene til ‘Crone’-avisen.

Tusenvis av østerrikere har fått sin andre injeksjon eller boosterdose, med totalt over 21 000.

Under de nye reglene vil en negativ test for Kovit-19 ikke lenger være tilstrekkelig for tjenester eller tjenester som er i nærkontakt med klienter som frisører, og kun de som er vaksinert eller kurert kan delta på 25 eller flere møter. .

Den andre dosen var for 9 måneder siden

I følge ‘Crohn’ anser Østerrike at de som fikk den andre dosen for ni måneder siden var fullvaksinert. Det juridiske rammeverket for disse nye tiltakene er ennå ikke fullt ut utarbeidet. Ifølge Cronin håper den østerrikske regjeringen å ferdigstille det innen søndag ettermiddag.