Nye avsløringer om omstendighetene rundt den katastrofale skiulykken ved Caspar Ullil

I en uttalelse bemerket Albertvilles advokat Anne Gaches at skuespiller Gaspard Ulliel “kolliderte med en annen skiløper (…) mens han forgrenet seg til venstre, sannsynligvis for å bli med vennene hans som ble funnet på en annen sti i Lao”. Rosier. Advokaten, som ble kontaktet av Agency France-Press, bekreftet at han ikke hadde på seg hjelm på ulykkestidspunktet, ellers «ville det ikke ha endret ting».

Anne Gaches forklarte: “Det er klart fra de første bevisene og observasjonene som ble gjort på stedet at de to skiløperne falt. Da hjelpen ankom, var Mr. Ulliel ubevegelig, bevisstløs i snøen.” , Men veldig sjokkert over ulykken.

Ved å kontakte AFP sa Jérémie Silva, direktør for Rosière turistkontor, at ulykken skjedde “i godt vær med god snø”. Ifølge ham grep “veiledere inn for å yte førstehjelp klokken 15.59, ett minutt etter ulykken.” ” Dette er ikke et spesielt høyt ulykkesområde. Vi er i en blå flyt, separasjonen av to blå løyper. Dette er første gang (…) hele feriestedet til La Rosier er flyttet, og jeg vil gjerne uttrykke mine dyptfølte kondolanser til familien og kjære til den første personen, Caspar Ullial. “, Han fortsatte.

Det skal også bemerkes at rettssaken ble overlevert til etterforskere som tilhører Albertville-divisjonen.