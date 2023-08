Nye bakoverkompatible spill kan bli lagt til Xbox snart

Phil Spencer, president for Xbox-divisjonen, har ikke lukket døren for bakoverkompatibilitet ennå.

Mer enn 500 Xbox 360-spill kan spilles på Xbox Series S og X. I fjor kunngjorde Microsoft imidlertid slutten av programmet, etter å ha annonsert en siste bølge av bakoverkompatible titler. Til stor sorg for fansen. Fordi, i Xbox-tidens ånd, representerte Xbox 360 den gylne generasjonen. Mange titler utgitt på den tiden er ikke lenger tilgjengelige for salg. Paradoksalt nok har ikke 220 titler fra Xbox 360-butikken blitt portert til å kjøre på Xbox Series. Og Phil Spencer sa på Gamescom at han ikke kunne slutte å tenke på det.

«Det er en liste med 220 spill som ikke er bakoverkompatible. Jeg har denne listen og den sitter fast i tankene mine. Hvordan kan vi sørge for at de fortsatt kan reproduseres? sa presidenten for Xbox-divisjonen.

Ingen løfter ennå. Det virker imidlertid klart at stengingen av Xbox 360-butikken, planlagt til 2024, kan påvirke gjenopptakelsen av bakoverkompatibilitetsprogrammet. Microsoft virker i alle fall godt klar over disse problemene, selv om interessen for retrogaming kun angår en liten del av klientellet.

