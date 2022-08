Nye bilkjøpere vokser i antall: her er dine rettigheter mot svært lange leveringstider

Har du bestilt ny bil og har ventet på den lenge? Du er ikke alene. Kjøpstest mottok mer enn 200 klager på tre måneder. Hva gjør du i denne saken og hvilke rettigheter har du?

Noen ganger er leveringstidene veldig lange, opptil seks måneder eller til og med et år. Mange forbrukere klager over at de ikke mottok bilen i tide.

«Produksjonstiden har blitt mye lengre på grunn av problemer med tilgjengeligheten av et visst antall deler. Det er mange elektroniske komponenter i biler og fordi de ikke er tilgjengelige, bremser de produksjonen«,» forklarer Jean-Philippe Dusart, en talsperson for Test Achats.

Noen ganger spurte jeg om kosttilskudd

En annen klage rapportert av forbrukere er at kosttilskudd kreves når det bestilte kjøretøyet ikke kan leveres eller når en ny, dyrere modell introduseres. Forbrukerforeningen opplyser at det som kjøper ikke er plikt til å akseptere disse uventede tilleggene.

«Hvis du må endre skjema eller opsjon, må du inngå en ny kontrakt. Forbrukeren bør ikke akseptere tilleggsgebyrersier foredragsholderen.

Hvis du møter veldig lange tidsfrister, har du ikke noe annet valg enn å vente: det er grunnen til at forventning anbefales. «Når du har en bil som skal skiftes anbefaler vi at du bestiller bilen i tide for å få den når den skifter. Disse alvorlige forsinkelsene vil fortsette til minst 2023”, forklarer Gabriel Jovoy, kommunikasjonsdirektør i den belgiske sammenslutningen av bil- og sykkelindustrien.

Situasjonen varierer avhengig av ønsket kjøretøy. Det beste er å ha kontakt med selger for å finne best mulig balanse.