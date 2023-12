Nye etiketter vil komme på vinflasker

Bytt til vinflaskeetiketter. Siden 8. desember må de, som med all annen mat, inkludere hele ingredienslisten. Men vinsektoren har allerede klart å sette denne informasjonen i form av en QR-kode. Representerer denne nye åpenheten en revolusjon for forbrukerne?

På en av de største vingårdene i Wallonia produserer Hubert Eupak, eier av Domaine du Chant d’Eole og daglig leder i Walloon Winegrowers Association, røde, hvite og roséviner i stor skala. For ham går den nye etiketten som inkluderer en fullstendig liste over ingredienser i riktig retning, i det minste for åpenhetens skyld. Men det vil ikke være lett for alle. «Det er to typer vinbønder, de små entusiastene som bare har noen få dekar og de som har et større hus og vil kunne flytte det lettere på grunn av størrelsen. De er mer organiserte og mer organiserte«Han forklarer.»For småhus er dette derimot tilleggsanalyser som må utføres på hver enkelt tomt, og de er fortsatt dyre. Dessverre vil det som vanlig være sluttforbrukeren som må betale denne regningen«.

Vin var det eneste matproduktet som slapp unna regelen.