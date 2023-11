Nye flyselskaper i Frankrike

Volotea fortsetter sin raske vekst i Frankrike. I Montpellier åpner selskapet Menorca på Balearene for sommersesongen 2024. Fra 31. mai til november 2024 vil to ukentlige flyvninger forbinde Montpellier-Middelhavsflyplassen med Menorca. På Lille-Lesquin lufthavn har Volotea også annonsert tre destinasjoner: Kalamata, på onsdager fra april, samt Rhodos og Korfu (søndager).

Volotea har vunnet Public Service Group (DSP) for ruten mellom Strasbourg lufthavn og Berlin-Brandenburg lufthavn. Flyene går hver mandag og torsdag. I Strasbourg lanserte selskapet sin første forbindelse med London-Gatwick internasjonale lufthavn i London, med to flyvninger i uken, på torsdager og søndager.

Til slutt kunngjorde Volotea åpningen av en ny side i Brest, den niende i Frankrike og den tjuende i Europa, med lokasjoner i Athen, Palermo, Barcelona og Faro.

Selv norsk multipliserer linjene

Et annet selskap som fortsetter rask vekst i Frankrike: Norwegian. Etter å ha annonsert Toulouse-København og Montpellier-Oslo neste sommer fra 3. juni til 4. oktober 2024, fortsetter selskapet en ny to ganger ukentlig forbindelse mellom Oslo og Lyon fra 2. juni.

Sky High Dominicana kunngjør også lanseringen av en forbindelse mellom Fransk Guyana og Martinique fra 13. desember 2023. Ifølge selskapet «gjelder denne historiske autorisasjonen for øyeblikket i 6 måneder». Sky High Dominicana vil begynne med én flyvning per uke 13. desember (onsdag), etterfulgt av tillegg av en andre flyvning som starter søndag 21. januar 2024. Derfor vil ikke fly fra Cayenne til Santo Domingo operere direkte fra 21. januar. 55 minutters mellomlanding ved Fort-de-France.

EasyJet kommer sterkt ut

EasyJet kunngjør sine nye tilbud for sommeren 2024 med internasjonale destinasjoner med avgang fra franske regioner. Tilbyr ni nye linjer inkludert 5 eksklusive linjer fra Nantes, Nice, Lyon og Lille til lave priser. Nye steder: Alicante, Kefalonia Island (Hellas), Larnaca (Kypros), Madrid eller Malaga. Fem ruter vil bli operert eksklusivt av easyJet: Nantes-Larnaca, Nice-Alicante, Nice-Malaga, Nice-Kefalonia og Lille-Alicante.

Orange vil operere to flyvninger per uke (mandag og torsdag) fra Nantes til Alicante fra 1. april 2024; 3 flyreiser per uke (mandag, onsdag og fredag) til Malaga fra 3. juni 2024; 1 fly per uke (søndag) fra 30. juni 2024 til Larnaka. Fra Nice vil easyJet operere to flyvninger per uke (mandag og fredag) til Alicante fra 5. mai; 3 flyvninger per uke (onsdag og søndag) til Malaga fra 2. juni 2024; 1 fly per uke til Kefalonia fra 30. juni 2024 (søndag).

Fra sin base i Lyon vil den operere 2 flyvninger i uken (tirsdag og lørdag) til Alicante fra 4. mai; 2 flyvninger per uke (fredag ​​og søndag) til Madrid fra 31. mars. Til slutt, fra Lille, vil easyJet operere 2 flyvninger per uke (onsdag og lørdag) til Alicante fra 1. mai 2024.

