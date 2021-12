Nye Google Play Store-filtre gjør det enkelt å finne Android TV- og Wear OS-apper fra telefonen

Finn og installer, alt fra ett praktisk sted

Når du har flere Android-enheter i hjemmet ditt, tilbyr Google noen nyttige verktøy for å administrere appene de inneholder, for eksempel hvordan du kan få tilgang til Play Store fra nettleseren din og installere apper eksternt. Tidligere i år så vi at denne typen funksjonalitet ble utvidet til Play Store-appen på telefoner, slik at du enkelt kan skyve apper til Wear OS-smartklokker først og deretter til Android TV-enheter. Nå tar vi en titt på den neste utviklingen av denne funksjonen, ettersom Google implementerer plattformspesifikke søkefiltre.

Et nytt rullegardinfilter vises når du søker fra Play Butikk-appen, sammen med eksisterende alternativer som betalt/ikke-betalt og appvurdering (som oppdaget av 9to5Google). Hvis du har enheter i disse kategoriene og de er knyttet til kontoen din, vil du nå finne alternativer for å begrense søkeresultatene til apper for Android TV eller Wear OS.

DAGENS ANDROID-VIDEO

Vi hadde tidligere berømmet Google for trinnene de tok for å gjøre det enklere å få apper på TV-er og klokker, for la oss innse det: Å ha Play-butikken på håndleddet er alltid litt vanskelig, og situasjonen er det ikke. skjermen er heller ikke alltid så mye bedre. Ved å gjøre det enkelt å gjøre alt fra telefonene våre, gir Google uten tvil utviklere utmerket service også her, og bidrar til å fremme oppdagelse på to plattformer som alltid har manglet litt mer oppmerksomhet.

Google Docs oppfylte nettopp vår største og uutholdelige bloggdrøm

– – – – – – – – – – – – – –

Les mer

om forfatteren

Stephen Schenck (257 artikler publisert)



Stephen har følelser på telefonene. Sterke følelser. Følelser du ikke ville forstå

Pluss av Stephen Schenck