Nye Gran Turismo 7-videoer er sluppet

Som vi har vist her, har Polyphony avslørt flere videoer om Digital Gran Turismo 7 og retningen teamet har tatt for å designe og forbedre spillet.

Kom og se de to nye videoene som har blitt sluppet …

Neste år, hvis alt går etter planen, er returen av Gran Turismo, en av Sonys PlayStation-perler, nært forestående.

Sonys fantastiske bilkjøringsspill, utviklet av Polyphony Digital i 2022, er tilbake med Gran Turismo 7, og selv om det fortsatt er langt fra utgivelsesdatoen, har motorene allerede følt slaget.

https://www.youtube.com/watch?v=1tBUSXIkG1A

Som vi har sett her, har Sony og Polyphony Digital gitt ut noen videoer i dokumentarform som dekker ulike temaer i utviklingen av spillet og utviklingen av serien.

To nye funksjoner ble nylig utgitt … la oss ta en titt på dem.

Gran Turismo 7: Dekorasjon

Presentert av Kazunori Yamauchi, leder av Polyphony Digital Studio, dekker denne fjerde videoen dekorasjonen av biler og dens begynnelse på 1970-tallet og noen av disse dekorasjonene som ble ikoniske og forbedret i modus. Dekorasjon til den nye Gran Turismo7.

I følge Kazunori Yamauchi forvandler innredningen bilen til et blankt lerret der hver spiller kan uttrykke seg ved å bruke sin kreativitet, da den lar dem fritt endre og redigere fargene og dekorative elementer i hver bil. For den nye Gran Turismo 7 er bruken og tilgjengeligheten til dette verktøyet forbedret for spillere som har laget millioner av design så langt, men kreativiteten deres fortsetter å forbløffe.

Gran Turismo 7: Fotografering

Navnet er ikke misvisende, og denne femte Gran Turismo 7 tar tak i videofotograferingstingen. Kazunori Yamauchi, leder av Polyphony Digital Studios, har fotografert livet hans siden barndommen, og reflektert over hvor unik, avantgarde og eksperimentell den nye Gran Turismo 7s scope-modus er.

Når du kjøper bilen du vil ha, er det normalt å ville ta den med til et vakkert sted og ta et bilde, sier Kazunori Yamauchi. Landskapsmodus lanseres på Gran Turismo Sport og lar spillere vise kreativiteten sin gjennom bilder tatt i løpet av spillet.

Med scope-modusen til Gran Turismo 7, takket være kraften til ray tracing på PlayStation 5, kan du ta bilder av biler gratis på over 2500 steder, med ekstraordinær realisme, profesjonelle effekter og panoramabilder. Spredt over 43 forskjellige land. Du kan også dele disse bildene med andre medlemmer av fellesskapet.

Den sjette videoen bak kulissene av Gran Turismo 7: Customization Revealed

Gjennom årene har Gran Turismo vist et økende aspekt av tilpasning og Casunori Yamawucci, leder av Polyphony Digital Studio, sier i denne videoen at du kan tilpasse og tilpasse en bil med presisjon. I følge Casunori, i den nye Gran Turismo 7, vil spillere kunne tilpasse bilene etter deres smak, med de fleste områder tilgjengelig for eierskap.

Så i Gran Turismo 7 kan du justere motoren, endre deler som fjæring, girkasse, dekk, bremser og endre karosseriet til hver bil i henhold til hver spillers preferanser. GT Auto Workshop kommer også tilbake og vil tillate bilvedlikehold, inkludert oljeskift og bilvask.

Gran Turismo 7: Runder

I denne syvende videoen snakker Kazunori Yamauchi om å bruke en høypresisjons laserskanner som kan fange kretsoverflaten i detalj for å lage kretsene i tittelen.

Kasunori Yamauchi sier at Gran Turismo 7 har nådd et visst nivå av autentisitet. Faktisk brukes en stor mengde meteorologisk overvåkingsdata, inkludert NASAs utdanningsdatabaser, som en målestokk som gjør at dette unike aspektet ved eierskap kan avsløre naturlige, realistiske og himmellegemer og himmelendringer. Lys for å simulere forskjellige tider på dagen og værendringer.

Gran Turismo 7 slippes 4. mars 2022 med PlayStation 4- og PlayStation 5-versjonene, og kan nå bestilles i PlayStation Store eller vanlige butikker.