Nye luksusskip tilbyr helikopter og tilbehør, men det mest populære arktiske reisemålet tillater det ikke

Etter hvert som reiseplaner begynner å dukke opp blant skipsoperatører som forbereder seg på reiser etter epidemien, tilbyr noen nye skip eventyr som ble ansett som science fiction for noen år siden.

“Naturlig formørkelseFor eksempel planlegger en 24-dagers cruise Fra Amsterdam til Svalbard. Når 228 passasjerer har eksepsjonelle 10 matopplevelser eller private verandaer med boblebad i suitene sine, får altomfattende en litt ny betydning. De eventyrlige aktivitetene utenfor skipet overgikk nettopp alt som er sett så langt innen polarturisme.

Er skipet Ubåten vil bli montert Seks seter som lar reisende utforske den arktiske verdenen under vann.

Hvor fantastisk ville det ikke være å stige vertikalt i nærheten av et isflak med en gruppe hvithvaler på en fjord i Svalbard -skjærgården? Gjett hvem selfie-stjernen er når du viser feriebilder til barnebarn under en julefest på Instagram eller en penthouse på Manhattan.

Liker du ikke undervannsverdenen? Ikke bekymre deg, “Naturlig formørkelse– Helikopteret er utstyrt. Utflukter kan variere fra å fly over isbreer til å lande på snø eller fjelltopper.

Men til tross for at det er det mest populære arktiske reisemålet for cruiseskip, skjer ingenting som dette på den norske skjærgården i Arktis.

Ikke tillatt på Svalbard

I en e -post til guvernøren på Svalbard ba Grunis om tillatelse til å utføre dykkeraktiviteter mens han reiste på Svalbard. Parents Observer har mottatt kopier av skipsoperatøren og Norges høyest rangerte øygruppekontakter. Naturen har vedlagt en liste over mulige dykkesteder der ubåten og jaktbåten kan operere.

“Ubåten er i stand til å synke til en dybde på 300 m. Som beskrevet i vedlagte dokument, er ubåten og dens jaktbåt parkert på et angitt sted for dykkeraktivitet, og ubåten driver vertikale dykk med svært begrensede horisontale bevegelser,” skrev den kinesiske cruise -representanten.

I et umiddelbart svar avviser guvernøren på Svalbard søknaden fra den juridiske rådgiveren, med henvisning til mangel på kunnskap, noe som kan føre til ubåtutflukter til dyrelivet på Svalbard.

E-posten konkluderer med: “Sysselmannen vil ikke tillate ubåter på Svalbard.”

Svalbard blir veldig populært blant rederier. Her cruiser cruiseskipet “Quest” i Hornchund, Sør-Spitzberg nasjonalpark på Svalbard. Foto: Thomas Nilsson

Helikoptertur

Svalbard er nok et nytt luksuscruiseskip som seiler neste vår.Ultramarine“, Drevet av kvarkturer.

Med en kapasitet på 199 gjester og en kapasitet på 140 personer har skipet en helikopterplate om bord To tomotors helikoptre. Ingen av de to helikoptrene kan imidlertid brukes på Svalbard.

“Fly som flyr med fly, inkludert helikoptre, er ikke tillatt i territorialfarvannet eller skjærgården,” sa guvernør Lars Foss til en foreldres observatør i et telefonintervju fra Longerbian.

Flyreiser er oppført som en av aktivitetene som tilbys under reisen. “Ultramarine”, Men ikke for spesifikke 2022 Svalbard -turer. Skipet skal gjøre flere turer fra Longyearbyen i begynnelsen av 3. mai. I slutten av juni,UltramarineSvalbard får reise på Grønland, etterfulgt av Northwest Route og Arctic Canada til midten av september.

Grønland

Grønland har andre regler enn Arktisk Norge når man flyr helikoptre med turister.

Quark -turer Beskriver Det er “Ultramarine “ “Polarskipet endrer spillet vårt.”

To tomotors helikoptre kan “ta deg til områder som er utilgjengelige for andre”, sier skipets operatør. Kryss kystbreene og tråkk på det enorme polarplatået på Grønlands isdekke. Reise med helikopter til isbreer i de høyalpine strøkene.

Den “naturlige formørkelsen” -teknologien, som inkluderer både helikopteret og ubåten, setter en ny standard for arktiske reiser når det gjelder størrelse og luksus. Tolkning etter visuell.

Det er ingen spesifikke AECO -retningslinjer

Frick Jurkenson, administrerende direktør for Arctic Exhibition Cruise Operators (AECO), sa at det totale antallet skip med helikoptre vil øke, selv om tallet fortsatt er lavt.

Helikoptere tjener en rekke formål i maritime operasjoner og reiser, inkludert transport, logistikk, rekognosering og beredskap. I noen områder bruker noen få operatører helikoptre som en del av leveransen til gjester, for eksempel besøk på stedet og besøk, forklarer Frick J ர்க rgensen.

Han sier at AECO ikke har spesifikke retningslinjer for helikopteroperasjoner.

“Generelt må all cruiseaktivitet for våre medlemmer i Arktis være i samsvar med retningslinjene til AECO, som legger stor vekt på sårbare, naturlige omgivelser, lokale kulturer og kulturelle rester, samt utfordrende sikkerhetsrisiko til sjøs og på land, “Forklarer Jørensen.

Hun trodde ikke at Svalbard ville se skipsoperatører levere helikopterflyvninger som Grønland.

Kontrollene på Svalbard er svært begrenset når det gjelder helikopteroperasjoner. AECO har ikke mottatt noen indikasjon på at disse vilkårene vil bli lempet, eller at det vil bli gitt unntak, forklarer Frick Jurgensen.

“Slik det ser ut, forstår AECO at bruk av helikopter for turisme ikke vil være tillatt på Svalbard. AECO har ingen informasjon om hvorvidt AECO -medlemmer ønsker å søke om unntak.

I dag utføres helikopteroperasjoner på Svalbard av guvernørkontoret på Longyearby flyplass og fra det russiske statseide gruveselskapet Trust Arcticol (Arctic Coal) med helikopterplassen på Cup Hear.

SAR Trening med Svalbard Helikopterguvernør i Philfjorden. Foto: Thomas Nilsson

Svalbard -helikopter i Russland

Det er norsk Luftfartsloven gjelder for Svalbard, Fikk det russiske Mi-8-helikopteret tillatelse til å operere fly i forbindelse med gruvedrift. Som å hente arbeidere fra flyplassen i Longerbian til Barentsburg.

Imidlertid leter Trust Arcticol etter måter å utvide virksomheten ettersom viktigheten av kullgruvedrift er lav. I 2008 uttalte selskapet at det ønsket å få offentlige tillatelser for turister og forskere til å fly. Norske flyselskaper avviste søknaden, opplyser avisen Aftonboston Rapporterte den gang.

Det russiske selskapet anket avgjørelsen og hevdet at det ikke overholdt Svalbard -avtalen. 1920 -traktaten, signert av Russland, gir signeringspartene like rettigheter til å drive maritim, industriell, gruvedrift og kommersiell virksomhet så lenge vilkårene og lovene følges.

Det norske samferdselsdepartementet avviste anken.

De siste årene har imidlertid forskere fått reise med helikoptre noen ganger.

En utfordring for norske myndigheter i fremtiden kan trekke grensen mellom vitenskap og reise.

På spørsmål om tillatelse til å drive en ubåt rundt Svalbard, skrev Snephart Cruz: “Hvis vi får lov til å operere på Svalbard, er vi klare til å gi forskere muligheten til å utføre dykkeroperasjoner. Naturlig Neptun. ”

Se bilder av ubåten Portal av displayfartøyer.