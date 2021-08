“Nye politiske splittelser” åpner seg mellom by- og landsboere over hele Europa

Politisk polarisering i det 21. århundre kan ha sammenheng med om du bor i landet eller i en by, ifølge ny forskning som undersøker samfunnsholdninger over hele Europa.

Analyse av et forskerteam fra Cambridge University antyder at det politiske skillet “utvides” over kontinentet, med et økende nivå av “desenchantment og mistillit til demokrati” som stiger fra de laveste nivåene. I bysentre, men det strekker seg til forstedene, byene , byer og er på sitt høyeste punkt i det åpne landet.

Men forskerne sa at mens folk i de mest landlige områdene i Europa har den laveste tilliten til sitt lands nåværende politiske system, er de langt mer sannsynlig enn sine urbane kolleger å stemme ved valg.

De som bor i forstedene, etterfulgt av byene og deretter landsbygda, ser stadig mer sannsynlig at de er politisk konservative og har innvandrings- og anti-EU-synspunkter, mens byboerne lener seg til venstre.

Teamet, fra Bennett Institute for Public Policy og Cambridge Department of Territorial Economics, sa at studien deres antyder et “dypere geografisk skille” i europeiske samfunn, noe som kan se “en tilbakevending til skarpe urbane politiske splittelser. Landlige områder i begynnelsen av det tjuende århundre “. .

“De som bor utenfor Europas store bysentre har mye mindre tro på politikk,” sa studieforfatter professor Michael Kenny ved Bennett Institute.

“Økende fortvilelse i mer landlige områder har gitt grobunn for nasjonalistiske og populistiske partier og årsaker, en trend som ser ut til å fortsette.

“Vanlige politikere som ønsker å engasjere innbyggerne i små byer og landsbyer igjen, må gi økonomiske muligheter, men må også ta opp følelsen av å koble seg fra vanlig politikk og endringene knyttet til en mer globalisert økonomi,” sa han.

I hele Vest -Europa er det i gjennomsnitt 33,5% mer sannsynlig at innbyggere i landlige områder stemmer enn de som bor i bysentre, men de er også mye mindre sannsynlig å delta i politiske aksjoner som protester og boikott.

Konservatismen øker gradvis etter hvert som stedene endres fra en forstad til en by til landsbygda.

Europeere på landsbygda er i gjennomsnitt 57% mer sannsynlig å føle ett poeng nærmere høyre på det politiske spekteret (på en 10-punkts skala der fem er midtpunktet) enn en byboer.

På spørsmål om migrasjon og EU “beriker nasjonal kultur”, er landlige europeere 55% mer sannsynlige enn byene i å være uenige med en enhet på en skala på ti enheter.

Men i spørsmål om velferdsstaten og tillit til politiet, spørsmål som definerte etterkrigstidens retoriske kamper mellom venstre og høyre, ble det ikke oppdaget noen by-landlige divisjoner, sa forskerteamet.

“Bekymringer om lov og velferd er kanskje ikke lenger nøkkelen til Europas politiske geografi i vår nye populistiske æra,” sa professor Kenny.

Totalt sett er det en global nedgang i tilfredsheten med demokrati, avslørte forskning fra samme institutt i fjor, og den siste studien antyder at dette i hvert fall i Europa er mest akutt i distriktene.

Etter å ha redusert egenskaper som vanligvis antas å påvirke politiske holdninger, fra utdanning til alder, fant forskerne fremdeles at folk i husholdninger på landsbygda var 10 prosent mer sannsynlig enn urbanister å rapportere et fall på én enhet i demokratisk tilfredshet, på en skala fra 0 til 10.

“Vi fant ut at det er en geografi til dagens mønstre av politisk desillusjon,” sa Dr. Davide Luca ved Department of Earth Economics, en medforfatter av studien.

“Etter hvert som desenchantment øker i Europa, risikerer demokratisk politikk å bli erodert innenfra av mennesker som deltar i valg, men mistro til systemet og tiltrekkes av populistiske og anti-systempartier.”

Av de tretti nasjonene de analyserte, EU 27 pluss Norge, Sveits og Storbritannia, hadde Frankrike det sterkeste urbane-landlige skillet i politiske holdninger.

“Store byer som Paris og Lyon blir sett på som sterkt globaliserte og fulle av bohemer som har fått tilnavnet” dårene “, mens småbyer og landlige områder hovedsakelig er bebodd av mangeårige immigranter og urbefolkningsklasser,” sa Dr. Luca.

Selv om trenden er mindre uttalt over kanalen, er trenden fremdeles veldig tydelig i Storbritannia. “Cambridge er et utmerket eksempel,” sa Dr. Luca.

“Senteret er hjemmet til verdens ledende laboratorier og selskaper, men Cambridge er en av de minst rettferdige byene i Storbritannia, og Fenlands markedsbyer er enda mer koblet fra den hyper-globaliserte kjernen i byen.

“Aldringen av befolkningen i små byer og landsbyer, kombinert med mange års innstramninger, har lagt press på offentlige tjenester i distriktene, tjenester som ofte er kritiske for de sosiale forbindelsene som er nødvendige for at et samfunn skal trives.

“Reaktivering av disse tjenestene kan være nøkkelen til å redusere de politiske splittelsene som oppstår mellom urbane og landlige befolkninger over hele Europa.”

Forskningen er publisert i Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.