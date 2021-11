Nye regjeringsaktiviteter i Storhertugdømmet, spesielt på jobb

Blant tiltakene som skal tas i Storhertugdømmet: implementeringen av Covitchek på jobb.

Mandag kveld kunngjorde Storhertugens regjering at «S.Jeg vil unngå blokkeringt «Løsset nye forpliktende helsetiltak gjeldende for fritid og næringsliv.

Som i Belgia fortsetter antallet forurensninger å stige, og det samme gjør forekomsten. I likhet med Belgia vil regjeringen ha det.”Unngå blokkering“Hvis skoler, restauranter og underholdningssteder ikke er stengt, vil det komme en rekke bindende handlinger fra statsminister Xavier Petal og helseminister Ballet Lennard på mandag. Her er oppsummeringen.

2G-system for underholdning

Vaksinasjon eller kur er avgjørende for å delta i fritidsaktiviteter. Dette systemet gjelder for et bredt spekter av restauranter, sport og alle aktiviteter. Uten å vente på at gjeldende regjeringslov utløper, vil systemet snart implementeres.

Identitetsbekreftelse

De som har ansvaret for å kontrollere Kovitchek (Redaktørens merknad: Koviten på denne siden av grensen kalles Secure Ticket) kan nå be om et identitetsdokument fra passinnehaveren. Det er ikke behov for politifolk til å utføre disse kontrollene. Flyttingen trer i kraft i februar.

Statlig test på jobb

Statsministeren var veldig vag i denne saken. Xavier støttet imidlertid ønsket om å påtvinge Petal-selskapene enheten. Sistnevnte skal tre i kraft i midten av januar. Regjeringen er for tiden i samtaler med samfunnspartnere for å finne avtaler og implementere Kovitchek i selskaper. På dette området gjelder 3G-systemet, dvs.: testet, kurert eller vaksinert.

Den reduserte testen er gyldig

Fra og med denne uken vil gyldigheten av testene endres. PCR-tester er gyldige i 48 timer i stedet for 72 timer, og antigene tester er kun gyldige i 24 timer.

Telekommunikasjon og andre aktiviteter

Statsministeren og balletten Leonard anbefalte bruk av TV så mye som mulig. “Vi jobber med naboland for å finne nye kontrakter for grensearbeidere “, Spesifikk Xavier Petal.

Kuponger vil bli utstedt til alle husstander for å utføre fem hurtigtester.

De som er vaksinert med AstraZeneca kan få en booster fire måneder etter siste injeksjon.