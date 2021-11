Nye regnskapsstandarder for å hindre grønnvasking

IFRS Foundation jobber med nye rapporteringsstandarder for bærekraftige tiltak. Målet er spesielt å bekjempe greenwashing, som består i å gi en et falskt miljøbilde. Det er opprettet et nytt organ internt for dette formålet, som vil begynne å operere tidlig i 2022, kunngjorde stiftelsen onsdag på klimakonferansen (COP26) som arrangeres i Glasgow, Skottland.

Bærekraft og respekt for miljøet blir mer og mer viktig i næringslivet og spiller derfor en stadig større rolle i verdivurderingen av bedrifter.

Med de nye standardene ønsker IFRS Foundation å sikre at rapporteringen av klima- og bærekraftsaspekter er tydelig og transparent i årsrapporter og regnskap.

Foreløpig er det for eksempel ingen standard som avgjør om en investering er grønn eller ikke.

Lag en ny kropp

For å sette disse nye reglene oppretter IFRS et nytt internt organ: International Sustainability Standards Board (ISSB). Det vil ha hovedkontor i Frankfurt, Tyskland, og har lokasjoner andre steder i verden også.

Presidenten for FSMA, den belgiske finansregulatoren, Jean-Paul Servier, som også er styreleder i IFRS Foundation, ønsker opprettelsen av ISSB velkommen.

“Bedriftsrapportering basert på høykvalitets, globalt aksepterte standarder er fortsatt avgjørende for effektive, rettferdige og transparente finansmarkeder‘, sa han ikke.