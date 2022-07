Nye roamingregler fra 1. juli i EU: Hva du trenger å vite før du drar på ferie | din guide

I 2017 ble reglene for roaming standardisert over hele Europa. Hvis du er i utlandet og surfer på internett eller ringer gjennom lokale teleoperatører, er ditt belgiske abonnement fortsatt dekket. 1. juli ble disse roamingreglene enda strengere. Vanligvis kan denne nye utviklingen bare være til din fordel. Du får større beskyttelse mot risikoen for å få høy teleregning mens du er på reise.

Går du ofte på ski hjemmefra? Her er de ti billigste abonnementene med mye mobildata

Hva vil endre seg?

Fra 1. juli må operatørene først og fremst gi deg tilstrekkelig informasjon dersom du bruker verdiøkende telefontjenester i utlandet. Dette kan for eksempel være interessant hvis du ringer forsikringsselskapet ditt fra der du bor eller selv om du ringer «gratisnummer» eller flyselskapets kundeservice. Det er ikke en luksus. La oss forestille oss at han startet en streik og at du må ringe ham fra utsiden for å få informasjon om nøyaktig tidspunkt for avreise. Men for denne typen unntak belastes vanligvis en «spesialpris» per minutt, noe som resulterer i en høyere teleregning. For ikke å snakke om «gratisnumrene» som faktisk ikke er gratis i det hele tatt i utlandet, og som legger ekstra på regningen. Operatører kan selvfølgelig fortsatt belaste deg for disse unntakene, men de må nå gi deg mer fullstendig informasjon om disse potensielle tilleggsavgiftene. Denne forpliktelsen vil resultere i en svært detaljert SMS som alle vil motta fra 1. juli når de krysser grensen mellom Belgia og et annet land. I tillegg bør SMS-en inneholde en lenke til en bestemt nettside med mer informasjon om disse spesialtjenestene og telefonnumrene. READ Rio Tinto, en fagforening møtes i Vancouver da de økonomiske konsekvensene av streiken vekker.

Hva med internett?

Planlegger du å bruke mobilt internett på feriestedet ditt i EU? Igjen blir endringene tatt i bruk. For øyeblikket har du allerede mottatt en advarsel før du overskrider grensene angitt i abonnementet ditt. Bruken av mobilnettet ditt blir avbrutt selv om du overskrider 60€ i tillegg. Du har imidlertid muligheten til å slette denne beskyttelsen og fortsette å surfe. Men fra og med 1. juli vises den andre grensen: 121 euro. Hvis du fjerner €60-grensen, vil mobiltelefonforbindelsen fortsatt bli avbrutt hvis du overskrider €121-grensen. Tenk deg for eksempel at du er på cruise og smarttelefonen din er koblet til et dyrt satellittnettverk, uten at du en gang merker det. Fra nå av vil også denne forbindelsen dekkes med 121 euro.

Vær forsiktig hvis du forlater EU!

Hvis du forlater EU og drar til for eksempel Sveits, vil standard roamingpriser gjelde. Så pass på at smarttelefonen ikke automatisk bytter til et sveitsisk nettverk. Ellers kan du få en enorm teleregning! Derfor er det bedre å slå av 4G-tilkoblingen, bytte smarttelefonen til flymodus og bare jobbe med wifi. Dette gjelder også hvis du er på cruise eller reiser med fly. Vær også oppmerksom på grenseområdene rundt Monaco, Andorra eller øyer som Jersey. Dette er ikke en del av EU.

Vil du forlate EU? Her er de 10 billigste abonnementene med nyttige roamingalternativer







Du har ikke tilgang til dette innholdet Dette innholdet inkluderer informasjonskapsler relatert til sosiale nettverk og andre tredjepartsplattformer. Du vil ikke få tilgang til dem før informasjonskapslene er deaktivert. Godta informasjonskapsler fra sosiale nettverk for å få tilgang til denne artikkelen. READ Det hele starter for alvor med Shiba Inu

Les også om Montelco:

Vår partner Montelco tilbyr deg denne artikkelen. Montelco.be er en uavhengig telekommunikasjonssammenligning for Internett, mobiltelefoner, TV og fasttelefon.