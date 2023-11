Nye skader lagt til Manchester Uniteds lange liste – England – Manchester United

Og det fortsetter.

Christian Eriksen og Rasmus Hojlund, som ble løslatt under Manchester Uniteds seier over Luton Town lørdag (1-0), blir ute i flere uker. Dårlige nyheter kom denne mandagen. Så de to danske landskampene mangler for de to neste kvalifiseringskampene til EM 2024, mot Slovenia fredag ​​og Nord-Irland neste mandag. Eriksen sliter med en kneskade som ventes å holde ham ute i en måned, mens Rasmus Hjlund sliter.

Skader hoper seg stadig opp for Manchester United#MUFC pic.twitter.com/i5FCy0gZ02 — BBC Sport (@BBCSport) 13. november 2023

Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Jonny Evans, Amat Diallo, Tyrell Malaysia og til slutt Aaron Wan-Bissaka går glipp av disse to. Utilgjengeligheten til Erik den Haag, som signerte sin syvende seier for sesongen sist helg, noe som påvirket de elleve, tillot seieren. røde djevler Å rykke opp til sjetteplass i mesterskapet. Etter landskampspausen reiser Mancunians til Everton 26. november før det avgjørende Champions League-oppgjøret på Galatasaray 29. november.

Mot alle odds.

