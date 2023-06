Nye sparekontoer med høyere avkastning: Hvordan beholder du lojalitetsbonusen din? | din guide

Ser du etter banken som tilbyr den beste sparekontoen med høyest sparerate? I dette tilfellet kan du henvise til oversikten over sparekontoer som Guide-epargne.be oppdaterer for deg.

La oss undersøke, som et praktisk eksempel, hva BNP Paribas Fortis gjør. Hvis du setter €10 000 inn på en Savings Plus-konto (0,50 % grunnrente + 0,75 % lojalitetsbonus) i et helt år, vil du motta €125 i samlet rente. Hvis du legger igjen pengene dine på en klassisk sparekonto med en grunnrentebelønning på 0,35 % og en lojalitetsbonus på 0,15 %, vil du motta €50 i rente etter ett år, €75 mindre, selv om BNP Paribas Fortis allerede har økt interessen for denne klassikeren Sparekonto.

Viktig å vite: Grunnsatsen tildeles for hver dag det er et beløp på kontoen. Lojalitetsbonus vil bli lagt til den for penger som vil beholdes i minst ett helt år. Grunnsatsen kan imidlertid endres på daglig basis. Lojalitetsbonus fastsettes umiddelbart for en periode på 12 måneder.

registrere: Nylig hevet Next Bank sparerenten til 2,50 %.