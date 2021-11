Nye spill lagt til i november 2021

Mens du venter på ankomsten av Farming Simulator 22, er skyspilltjenesten GiForce Now denne uken beriket med nye spill, inkludert Ghostrunner og Fate Seeker II.

Som hver torsdag slipper GeForce Now en liste over spill inkludert i skyspilltjenesten. For å fortsette i november slipper Nvidia settet denne uken med åtte nye titler.

Totalt lover Nvidia å legge til minst 17 spill gjennom måneden. Den tredje uken er i tillegg standard Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition, Fyller 14 denne måneden, Tanksverdenen Eller Myten om Empires. Multiplayer Sandbox War Game utgitt Innledende tilgang På steam.

Som en påminnelse ble Nvidia lansert Det splitter nye kraftige abonnementet på GeForce Now RTX3080 Med høydefinisjoner (opptil 1440p på PC og Mac) og et stort antall bilder per sekund (120 FPS på PC, Mac og Android). Fordel kan nå registreres ved å åpne servere som gjøres gradvis rundt om i verden.

Den betjener også alle sine nye GeForce Now RTX 3080-abonnenter Crisis RemasteredSelv om de allerede har forhåndsbestilt abonnementet eller ønsker å gjøre det.

Nye spill for november 2021

Fra 25. november:

Fra 18. november

4. november

Kommer i november:

Nyt PC-spillene dine GeForce nå I de forskjellige mediene dine burde du ha kjøpt dem Nærbutikker Før partnere (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) kan streame det fra Nvidia-klienten streaming via skyen.

Lurer du på om et spill kan nås gjennom Nvidias skyspilltjeneste GeForce Now? Her er hele listen!

