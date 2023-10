Nye utvelgelseskriterier for Norge

For å gi rom for flere skiskyttere Verdensmesterskap, har Landsforbundet besluttet å endre sine utvelgelseskriterier. nok?

Fortsatt et åpent valg?

Norges utrolige tetthet har gjort (mange) ulykkelige de siste årene. Med fem norske representanter på topp 7 sammenlagt i forrige vinters verdenscup, var det vanskelig, for ikke å si umulig, for sine landsmenn å plassere seg i gruppe A i løpet av sesongen. Selv om desember var en eksepsjonell månedIBU Kopp (Runde B), fire individuelle seire, Andre Strømsheim Vi måtte vente til mars for å gå videre til neste trinn. «Jeg begynte å tenke på hva jeg måtte gjøre for å få sjansen min. Spørsmålet var, ville det være mulig uten at noen ble syke?sa han på slutten av fjoråret.

Endre Stroemsheim (NOR) © Manzoni/NordicFocus

En rekke lignende situasjoner førte etter hvert til en bølge av «opprør» innen norsk skiskyting. Forbundet har blitt kritisert de siste månedene og har derfor besluttet å gjennomgå sine utvelgelseskriterier. Disse nye tiltakene ble introdusert i begynnelsen av september:

Den lavest rangerte skiskytteren på alle nivåer IBU Kopp vil bli endret;

vil bli endret; Det blir flere endringer Verdensmesterskap . For eksempel valgkriterier før åpning Verdensmesterskap har Østersund har blitt ødelagt. Resultatene fra førsesongrennene på Sjusjøen vil telle tungt.

Samtidig kom skiskytterne som endte på de 15 beste plassene Verdensmesterskap I fjor er topp 6 rangere nå første fase prioritet Verdensmesterskap.

Tarjei Boe (NOR), Filip Fjeld Andersen (NOR) © Manzoni/NordicFocus. V

Hvis valget er åpent blant kvinner, spesielt etter pensjonering Tiril Eckhoff Og Marte Olsbu RoeiselandBlant herrene er det egentlig bare én plass ved sesongstart (Philip Fijelt Andersonrangert tjuefemte i verden).

Norske medier har stilt spørsmål TV2, Andre Strømsheim Vær forsiktig med disse nye tiltakene: «Vi forventet endringer. Og til en viss grad var det tilfellet. Jeg håper at alle vil bli behandlet likt, uavhengig av lag, og resultatene fra inneværende sesong vil telle. Ingen vil at slike situasjoner skal skje igjen.»

Ole Einar Bjoerndalen (NOR) © Manzoni/NordicFocus

På den andre siden Ole Einar BjörndalenSituasjonen er den samme som før: «Jeg tror ikke på store endringer. Trenere har fortsatt muligheten til å velge spillere vilkårlig, og jeg ser ikke mye av det som skjedde før. »

